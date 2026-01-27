巴士安全带︱李家超：初时或会不便 以公众教育为最大目标 将要求营运商处理清洁及性能问题

安全带新法实施，市民乘搭巴士等公共交通工具和商用车时，若有关座位设有安全带，就必须佩戴安全带，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。行政长官李家超今早（27日）行会前见记者时表示，明白新措施会带来行为改变，尤其初期要习惯是会不方便，但形容这个小的行为改变，就可以减低严重受伤风险70%、减低死亡风险40%。他强调，用意是保障乘客身体安全，在实施过程会以公众教育、劝喻培养习惯为首阶段目标。

李家超：小的行为改变 大减严重受伤机会

李家超又指，会要求运输及物流局对于公共交通工具营运商，向他们发出清晰要求，包括妥善处理安全带的清洁、性能等问题。他表示，配戴安全带的建议，是因应2018年大埔公路发生的严重交通意外，当时而导致19死66伤。当时审视这个事件的独立委员会和专家，作出的主要建议正是强制佩戴安全带，以防范类似事故发生而引起大量伤亡，因此这是经过研究讨论、以及在悲痛教训中，提出保障乘客安全的措施。

称内地、英国等已实施相关法例多年

李家超又称，乘搭公共交通工具要配戴安全带在很多国家和地区已实行多年，包括内地、英国、澳洲、新加坡等，部分实行时间超过十年、甚至二十年。他强调，立法目的是乘客无需担心被抛出车外，亦能减少车厢内二次碰撞。

至于执法方面，李家超表示，法律同时容许在一些紧急或突发情况下，若有合理辩解，是无需要负上责任。他指会在这方面多做解说，在不同情况下，会以「法、理、情」兼备处理。

被问到有否亲身乘搭巴士并实测扣上安全带，李家超无正面回应。