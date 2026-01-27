Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

许正宇冀港沪强强联手 提升国家在国际黄金市场影响力

社会
更新时间：10:36 2026-01-27 HKT
发布时间：10:36 2026-01-27 HKT

本港全力打造国际黄金交易中心，财经事务及库务局昨（26日）与上海黄金交易所签署合作协议，本港借此成立全资拥有的「香港贵金属中央结算系统有限公司」（港金结算公司）。财经事务及库务局局长许正宇表示，期望透过两地强强联手，提升国家在国际黄金市场的影响力。

许正宇今日（27日）在电台节目中指出，这次与上海黄金交易所签署合作协议，可视为一个重要的里程碑。过去一段时间，全球不确定性日益增加，黄金一直被视为避险工具，因此无论是政府、企业或私人投资者，在资产配置上对黄金的兴趣都愈来愈大。

香港可发挥更大角色共同推动发展

他认为，香港可以发挥更大角色，目前全球黄金市场的定价权主要分散于英国、美国及中国，而在亚洲时区，上海已成为金价定价的重要代表。香港作为国际金融中心，拥有黄金仓储设施，可配合上海黄金交易所的未来规划，借助香港国际化平台多方向深耕，共同推动黄金市场发展。

对于成立港金结算公司，许正宇解释，黄金或商品市场与股票、债券不同，其结算以实物交收为核心，其次才是资金结算。成立该公司正是为了体现实物结算的重要性。因此，香港必须具备相当规模的黄金储存能力。去年《施政报告》已明确提出，目标在三年内将黄金仓储容量扩充至超过2000吨。其中约1000吨将来自机场管理局的储存设施，目前储存量已接近200吨。他强调，不只是政府唱独角戏，一定需与市场共同努力，加上银行本身亦设有金库，因此有信心达成目标。

必须创新、开放并加强合作

许正宇进一步表示，此次与上海黄金交易所合作，旨在强强联手，提升国家在国际黄金市场的影响力。港金结算公司已正式成立，短期内将召开首次董事会会议，目前已有超过十家本地及海外银行参与，体现了本地与国际元素的结合。

他指出，当前国际间经济体日益呈现堡垒化或队列化趋势，各国更注重自身利益。香港必须创新、开放并加强合作。在此变局下，建立贵金属结算系统及相关基础设施，可将场外交易集中于香港结算，并配合仓储建设，形成完整的黄金价值链。无论金价升跌，市场参与者均可透过此系统进行交易，从而提升香港作为国际金融中心在商品市场方面的公信力与支持度。而新系统将支援多币种交易，包括港币及人民币，并加入场外交易登记功能。

许正宇还提到，为配合市场发展，当局已将商品交易人才纳入「人才清单」，相关海外专业人士可透过加分制度申请来港。同时，也鼓励企业透过「旧人带新人」及专业培训，加强培育本地新一代人才，以支持整个市场的长远发展。

相关新闻：财库局「6箭齐发」力拓黄金市场
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
2小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
2小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
政情
2小时前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
17小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
「情迷周润发」金像影后面容大变 76岁庆生面色惨白难以认出 曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
3小时前
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
16小时前
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯  6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
食用安全
23小时前