许正宇冀港沪强强联手 提升国家在国际黄金市场影响力

本港全力打造国际黄金交易中心，财经事务及库务局昨（26日）与上海黄金交易所签署合作协议，本港借此成立全资拥有的「香港贵金属中央结算系统有限公司」（港金结算公司）。财经事务及库务局局长许正宇表示，期望透过两地强强联手，提升国家在国际黄金市场的影响力。

许正宇今日（27日）在电台节目中指出，这次与上海黄金交易所签署合作协议，可视为一个重要的里程碑。过去一段时间，全球不确定性日益增加，黄金一直被视为避险工具，因此无论是政府、企业或私人投资者，在资产配置上对黄金的兴趣都愈来愈大。

香港可发挥更大角色共同推动发展

他认为，香港可以发挥更大角色，目前全球黄金市场的定价权主要分散于英国、美国及中国，而在亚洲时区，上海已成为金价定价的重要代表。香港作为国际金融中心，拥有黄金仓储设施，可配合上海黄金交易所的未来规划，借助香港国际化平台多方向深耕，共同推动黄金市场发展。

对于成立港金结算公司，许正宇解释，黄金或商品市场与股票、债券不同，其结算以实物交收为核心，其次才是资金结算。成立该公司正是为了体现实物结算的重要性。因此，香港必须具备相当规模的黄金储存能力。去年《施政报告》已明确提出，目标在三年内将黄金仓储容量扩充至超过2000吨。其中约1000吨将来自机场管理局的储存设施，目前储存量已接近200吨。他强调，不只是政府唱独角戏，一定需与市场共同努力，加上银行本身亦设有金库，因此有信心达成目标。

必须创新、开放并加强合作

许正宇进一步表示，此次与上海黄金交易所合作，旨在强强联手，提升国家在国际黄金市场的影响力。港金结算公司已正式成立，短期内将召开首次董事会会议，目前已有超过十家本地及海外银行参与，体现了本地与国际元素的结合。

他指出，当前国际间经济体日益呈现堡垒化或队列化趋势，各国更注重自身利益。香港必须创新、开放并加强合作。在此变局下，建立贵金属结算系统及相关基础设施，可将场外交易集中于香港结算，并配合仓储建设，形成完整的黄金价值链。无论金价升跌，市场参与者均可透过此系统进行交易，从而提升香港作为国际金融中心在商品市场方面的公信力与支持度。而新系统将支援多币种交易，包括港币及人民币，并加入场外交易登记功能。

许正宇还提到，为配合市场发展，当局已将商品交易人才纳入「人才清单」，相关海外专业人士可透过加分制度申请来港。同时，也鼓励企业透过「旧人带新人」及专业培训，加强培育本地新一代人才，以支持整个市场的长远发展。

相关新闻：财库局「6箭齐发」力拓黄金市场

