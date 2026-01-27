天文台｜大致多云 日间部分时间有阳光 市区最高气温约25度
更新时间：06:36 2026-01-27 HKT
发布时间：06:36 2026-01-27 HKT
发布时间：06:36 2026-01-27 HKT
广东沿岸风势微弱。本港地区今日天气预测，大致多云。日间部分时间有阳光，市区最高气温约25度，新界再高一两度。吹轻微至和缓东北风。
展望明日部分时间有阳光，早上稍凉。随后一两日风势颇大，云量增多。
覆盖广东地区的云带会在今明两日转薄，该区天色较为明朗，而一股微弱的东北季候风补充会在明日影响该区。受一股达强风程度的偏东气流影响，本周后期广东沿岸云量增多，风势颇大。预料另一股东北季候风会在周末期间影响沿岸地区，该区天气转凉。
最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴度为了一匹马 舍同场四驹
2026-01-26 00:01 HKT