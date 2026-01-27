天文台｜大致多云 日间部分时间有阳光 市区最高气温约25度

广东沿岸风势微弱。本港地区今日天气预测，大致多云。日间部分时间有阳光，市区最高气温约25度，新界再高一两度。吹轻微至和缓东北风。

展望明日部分时间有阳光，早上稍凉。随后一两日风势颇大，云量增多。

分区气温

九天天气预报

覆盖广东地区的云带会在今明两日转薄，该区天色较为明朗，而一股微弱的东北季候风补充会在明日影响该区。受一股达强风程度的偏东气流影响，本周后期广东沿岸云量增多，风势颇大。预料另一股东北季候风会在周末期间影响沿岸地区，该区天气转凉。