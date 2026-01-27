Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

水务署锦绣花园失水独立专家小组实地勘察 争取四月有初步结果

社会
更新时间：06:06 2026-01-27 HKT
发布时间：06:06 2026-01-27 HKT

为释除元朗锦绣花园居民的疑虑和让失水问题尽快得以妥善解决，水务署早前委托的独立专家小组已展开工作，周一（26日）于锦绣花园进行实地勘察，争取在四月有初步结果。

专家小组成员为香港理工大学土地测量及地理资讯学系副系主任赖纬乐教授工程师、水务咨询委员会主席关继祖教授及国际管线专业学会会长黄敬博士工程师，将以科学和客观的分析，就锦绣花园失水问题提供第三方的专业意见。

专家小组成员透露，周一利用前沿的透地雷达技术（多通道阵列式车载透地雷达）采集地底状况数据。
专家小组成员透露，周一利用前沿的透地雷达技术（多通道阵列式车载透地雷达）采集地底状况数据。
为释除元朗锦绣花园居民的疑虑和让失水问题尽快得以妥善解决，水务署早前委托的独立专家小组已展开工作。
为释除元朗锦绣花园居民的疑虑和让失水问题尽快得以妥善解决，水务署早前委托的独立专家小组已展开工作。

专家小组成员透露，周一利用前沿的透地雷达技术（多通道阵列式车载透地雷达）采集地底状况数据，之后会收集声学侦测、水质测试及现场环境状况等数据，再配合地理资讯作综合比对和分析，并会考虑锦绣花园正在使用中的水管物料及使用年期，从多角度了解屋苑地下水管的情况。专家小组稍后提供的意见，期望有助锦绣花园更掌握失水问题。

水务署重申，私人屋苑土地内的供水喉管为内部供水系统，其公用部分（公用供水系统），根据《水务设施条例》第7条由用户或注册代理人负责保管与保养。就私人屋苑内部供水系统渗漏，水务署担当规管及执法角色，按法例赋予的权力要求用户或注册代理人解决失水问题，并在有需要时采取适当的执法行动。为了协助屋苑尽快解决失水问题，水务署会在过程中向业主或管理公司提供适切的技术支援。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
21小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
7小时前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
12小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
15小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
20小时前
郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血
郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血
影视圈
11小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
9小时前