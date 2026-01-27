水务署锦绣花园失水独立专家小组实地勘察 争取四月有初步结果

为释除元朗锦绣花园居民的疑虑和让失水问题尽快得以妥善解决，水务署早前委托的独立专家小组已展开工作，周一（26日）于锦绣花园进行实地勘察，争取在四月有初步结果。

专家小组成员为香港理工大学土地测量及地理资讯学系副系主任赖纬乐教授工程师、水务咨询委员会主席关继祖教授及国际管线专业学会会长黄敬博士工程师，将以科学和客观的分析，就锦绣花园失水问题提供第三方的专业意见。

专家小组成员透露，周一利用前沿的透地雷达技术（多通道阵列式车载透地雷达）采集地底状况数据。

专家小组成员透露，周一利用前沿的透地雷达技术（多通道阵列式车载透地雷达）采集地底状况数据，之后会收集声学侦测、水质测试及现场环境状况等数据，再配合地理资讯作综合比对和分析，并会考虑锦绣花园正在使用中的水管物料及使用年期，从多角度了解屋苑地下水管的情况。专家小组稍后提供的意见，期望有助锦绣花园更掌握失水问题。

水务署重申，私人屋苑土地内的供水喉管为内部供水系统，其公用部分（公用供水系统），根据《水务设施条例》第7条由用户或注册代理人负责保管与保养。就私人屋苑内部供水系统渗漏，水务署担当规管及执法角色，按法例赋予的权力要求用户或注册代理人解决失水问题，并在有需要时采取适当的执法行动。为了协助屋苑尽快解决失水问题，水务署会在过程中向业主或管理公司提供适切的技术支援。