宏福苑大火｜邓炳强：纪律部队获市民高度评价 证社会主流定站在正义一方
更新时间：20:26 2026-01-26 HKT
发布时间：20:26 2026-01-26 HKT
资助警务人员子女就学的「同仁基金」成立4周年，至今资助逾200位警察子弟到南沙民心学校读书。保安局局长邓炳强今日( 26日 )在基金助学金颁授典礼致辞表示，特区政府在资源、装备、培训及人手方面，一直关心及聆听纪律部队诉求，并全力支持。他期望在场家长鼓励子女了解国情，建立「香港根、中国心、世界观」的大格局思维。
基金为宏福苑大火筹600万元 全数捐予消防员及家属作抚恤金
全国政协副主席梁振英、警务处处长周一鸣、同仁基金永远名誉会长谭惠珠等人，今日亦有出席典礼。同仁基金董事局主席陈祖光表示，基金成立初心是帮助警队子女求学，今年更增设「警察、消防、惩教助学金/奖学金」。他亦提到，基金早前为宏福苑大火筹得约600万元，全数捐给消防人员及家属作抚恤金。
邓炳强：纪律部队在宏福苑火灾中获高度评价
邓炳强致辞时提到，2019年「黑暴」期间，警员面对抹黑、恐吓，家人被起底及欺凌，仍无畏无惧，专业履职，用行动守护法治及公义。基金在这段艰难时间成立，不但提供物质资源，更为所有警察家庭传递重要讯号：「我们并不孤单，社会有很多人理解我们，支持我们，与我们同一阵线。」
邓炳强指，早前大埔宏福苑火灾中，消防不眠不休救灾，警员全力搜救及善后，民安队及医疗辅助队加入救援，市民高度评价及认同，说明社会主流一定站在正义及良心一方。他期望大家对社会有信心，并引述香港去年继续在《世界正义工程》法治指数「秩序及安全」范畴排全球十大，盖洛普《全球安全报告》的「民众安全感」项目排名第6，称这些数据是市民日常生活对安全的真实感受 ，印证《港区国安法》及《维护国家安全条例》全面实施后，社会恢复秩序，市民安居乐业，对纪律部队的支持及信任与日俱增。
