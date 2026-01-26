响喉L末日？环保署AI系统实测成功识别非法改装车 已将个案转介部门进一步跟进

近日艺人Tyson Yoshi「响喉L」事件引起社会关注非法改装车辆排气喉。运输署今日（26日）在社交平台发文，指非法改装的车辆会发出震耳欲聋的声响，影响居民。为加强打击相关行为，环保署自主研发的 AIMER（Artificial Intelligence on Modified Exhaust Recognition 人工智能改装车辆识别系统） 近日在实地测试中，成功识别非法改装车辆，并已将个案转介有关部门作进一步跟进，称非法改装车辆属违法行为，切勿以身试法。

AI如何「听声辨车」？

AIMER系统透过设在路旁的麦克风及镜头，实时记录车辆声音与影像，再将声音转化为「声纹图像」，并运用人工智能图像辨识技术，快速辨识疑似非法改装排气喉的车辆，所需器材包括麦克风，用于纪录车辆及车牌的高速摄影机，方便夜间拍摄的红外线灯，及给测试人员控制用的平板电脑。

得奖技术获肯定

AIMER曾荣获 「2022年日内瓦国际发明展银奖」 及 「2023年香港工程师学会大奖嘉许状」，技术获得国际及业界肯定。此系统从构思、收集数据、开发到测试，均由环保署内部自行研发，亦成为环保署首个获专利注册的发明。

