JPEX案｜30岁男子涉洗黑钱2450万 被控4项洗黑钱罪 转介区域法院2月讯

社会
更新时间：17:18 2026-01-26 HKT
发布时间：17:18 2026-01-26 HKT

虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今检控16人。其中涉案30岁男子疑于2021年6月至2023年12月处理约2450万元的犯罪得益，被控4项洗黑钱。案件今于东区裁判法院提讯，控方申请案件转介区域法院审理，获主任裁判官张志伟批准。案件将于2月10日在区院提讯，期间被告续准保释。

被告刘玉恒，被控4项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产罪。控方今向法庭呈上修订控罪，并申请案件转介区域法院审理。

控罪指，被告于2021年6月至2023年12月期间知道或有合理理由相信恒生银行、众安银行、Mox Bank及汇立银行的4个户口内共约2450万元为可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：ESCC2871/2025
法庭记者：王仁昌

