内地客飞鹅山停机坪违规露营 网民劝阻竟遭冷处理 :「只是玩玩」 轰阻碍救援

近年来，越来越多内地游客选择来港郊游或露营，咸田湾、西湾等地因而成为热门地点。然而，部分游客可能对香港的相关法规不甚了解，导致不慎触犯本地法律。近日网上流传一段影片，在飞鹅山自杀崖附近的政府飞行服务队山顶停机坪上，竟有至少5个帐篷搭建，约7人在该处活动，涉嫌违规露营。此举不仅可能违反相关法例，更可能干扰直升机的正常升降与紧急救援行动。

事主好言相向 露营人士：我们只是玩玩

有网民在社交平台发布一段约2秒的影片，片中可见政府飞行服务队位于飞鹅山自杀崖附近的山顶停机坪上，竟放置了至少5个营帐，约7人佩戴头灯在帐外活动。上传影片的网民指称，现场人士为内地旅客，并批评其违规在停机坪露营，即使好言相劝亦徒劳无功，对方仅回应「没事，我们只是玩玩」。该网民批评对方行为不当，直言「咸田、西湾露营都算，连自杀崖个直升机坪都唔放过。好言相劝仲话自己玩玩，大佬你阻住直升机降落呀」。

对此，不少网民建议事主应直接报警处理，也有网民指出，该停机坪经常会有直升机升降，担心露营者会阻碍救援运作，「无法无天，如果有危急救援（点算）」。此外，亦有网民留言閙爆，「直升机一到吹到佢地反转晒咪知死」、「冇质素、冇钱、冇公德心、冇样好嘢」。

停机坪供紧急救援之用

根据《郊野公园及特别地区规例》（第208A章），除指定露营地点外，任何人不得在郊野公园内露营或设置营帐，一经定罪，最高可被判处罚款2,000元及监禁3个月。《星岛头条》正向渔护署作查询。

翻查资料，飞鹅山直升机停机坪是供政府飞行服务队、消防、民安队等进行紧急救援用途。而附近的发射站，亦会使用直升机运送物资。早于2017年，已有人于该处露营，专家批评露营人士影响飞行安全，并阻碍救援行动。

资料来源：threads@primilicious

