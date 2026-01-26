Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

唱高散货丨非法卖空股票赚差价330万元 两对夫妇9项欺诈罪罪成

社会
17:07 2026-01-26 HKT
17:07 2026-01-26 HKT

两对夫妇涉嫌于2020年从「微信女」获取股票市场贴士后，在没有持有相关股票的情况下，致电证券行经纪讹称持有股票并指示沽出股票，其后在股票下跌至低价位时，透过其他证券行买回股票，以助填补股票完成交易，赚取差价约330万元。4人否认9项欺诈罪受审。区域法院法官李庆年指，本案为4人在数个月内持续商讨执行的股票交易计划，以从中获利，而主脑必然知道另外3人致电沽盘时，必须向证券行经纪作虚假陈述，才可实行其非法卖空计划，最终裁定4人9项欺诈罪罪成。

被告欲认非法卖空罪不被接纳

4名被告依次为：49岁男被告李景康、48岁女被告陈艺思、48岁男被告林显辉及50岁女被告许佩欣，共被控9项欺诈罪，交替控罪为9项非法卖空。4人愿意承认9项非法卖空罪的交替控罪，惟不被控方接纳，4人遂就9项欺诈罪受审。

9项欺诈罪指他们于2020年6月23日至9月9日期间，多次欺骗「星火证券」客户主任洪荣坤，向其讹称拥有某些股份，意图欺诈星火及诱使其就该等股份发出卖盘。4名被告因而获得330万元的利益，而星火亦蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。

法官李庆年指，4人在开审前已承认非法卖空，陈艺思、林显辉及许佩欣在开审后数天已确认「星火证券」作卖空时录音作虚假陈述，辩方质疑若洪荣坤早已知悉4名被告的非法卖空计谋，洪荣坤或「星火证券」便没有受骗，4人的欺诈罪则不应成立；故本案的重点在于洪荣坤的口供是否可靠及可信。

被告致电沽盘时作虚假陈述

陈、林及许分别以电话方式向星火证券落盘，指示洪荣坤沽售4间有限公司的股票，过程会被录音，而在分秒必争的股票市场，有关口头指示大多只需10秒内完成，洪荣坤发现3人的星火证券户口没有相关股票，问他们是否在其他证券行持有相关股票。3人均虚假地声称持有股票，致使洪相信他们并替他们落盘，以执行相关交易。

李官认为洪荣坤作供简单直接，合情合理，没有捏造证供的痕迹。李官另认为辩方仅聚焦对辩方有利的事项，对证人作出阴谋论式盘问，而且辩方把「星火证券」「欠缺人手」的内情，强说成「先沽后卖」的内情，实有混淆视听之嫌。

李官分析李景康及陈艺思两人的录影会面纪录指，两人起初辩称涉案为正常股票炒卖活动，而他们指洪荣坤早知他们「先沽后卖」的计谋，显然只是事后堆砌的指控，以逃避欺诈之嫌。李官认为李景康作为主事者，必然知道陈艺思、林显辉及许佩欣致电沽盘时必须作虚假陈述，才可令其非法卖空计划得以实行。

案件编号：DCCC836/2023
法庭记者：刘晓曦

