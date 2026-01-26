Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两港男遥控指挥贩毒 判囚34年至34年半 为首宗定罪跨境串谋贩毒案

社会
更新时间：16:54 2026-01-26 HKT
发布时间：16:54 2026-01-26 HKT

两名分别43和52岁本地男子以遥控方式操纵跨境贩毒，早前被控串谋贩毒罪于高院受审后被定罪，今日分别判囚34年6个月及34年。警方表示，案中正于内地服刑囚犯，透过视像作供指证本案两本地被告，成为首宗定罪跨境串谋贩毒案。

内地服刑囚犯视像作供顶证两被告

案发2017年2月13日内地公安部在广州市荔湾区破获一宗贩毒案，拘捕3名内地和一名本地男子，并检获约297公斤冰毒。该名被捕本地男子其后向公安人员表示，他是受2名身处香港本地男子操控和指示，企图将本案所涉冰毒偷运返港。公安部同毒品调查科随即展开合作。 

经深入调查后，警方发现该团伙组织严密，核心成员通过"人货分离"及"单线联络"等手段遥控指挥贩毒活动。

毒品调查科人员在时机成熟下，于2018年5月10日在香港拘捕被指是操控人的两名被告，经取得律政司意见后，两名操控人被落案起诉一项串谋贩毒罪。该名内地被捕以及正在服刑的本地男子亦成为本案控方证人，并且在中华人民共和国最高人民法院批准下，在内地以视频嘅型式作供，指证本案两位被告。  

内地与港警方及司法机关合作协调下成功处理本案

经过3星期审讯，法庭裁定两名被告罪名成立。法庭根据案件牵涉毒品数量，以33年为量刑起点，另因案件严重性和跨境元素等加刑因素，分别将两被告加刑18个月与12个月，两名被告最终被判处34年6个月及34年监禁。   

警方毒品调查科行动组高级督察陈源勋称，是次成功定罪，正正展现内地与香港法律制度在「一国两制」框架下有效协调的正面成果。在长达7年的案件筹备过程当中困难重重，包括疫情带来封关不便，增加证据采集的困难，而处理视频作供的技术问题，亦是一难处。然而，透过内地执法机构与香港警方的紧密合作、司法机关之间互相协调，令今次案件的两位被告均能够成功入罪，亦为未来的打击跨境贩毒活动调查同检控工作提供了良好的范本。   

今次定罪亦充分显现内地及香港无分地域对打击毒贩的坚持同决心，无论毒贩如何隐藏，警方亦有能力抽出幕后黑手。今次的成功证明贩毒集团主脑，就算只是在幕后遥距控制手下，在香港或境外贩毒，亦难逃司法制裁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
7小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
7小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
8小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
19小时前
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
6小时前
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
影视圈
4小时前
游客登八达岭长城游览。中新社
跟团游北京︱六旬汉连续两日凌晨集合猝死 家属提告获赔¥35万
即时中国
19小时前