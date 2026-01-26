两港男遥控指挥贩毒 判囚34年至34年半 为首宗定罪跨境串谋贩毒案

两名分别43和52岁本地男子以遥控方式操纵跨境贩毒，早前被控串谋贩毒罪于高院受审后被定罪，今日分别判囚34年6个月及34年。警方表示，案中正于内地服刑囚犯，透过视像作供指证本案两本地被告，成为首宗定罪跨境串谋贩毒案。

内地服刑囚犯视像作供顶证两被告

案发2017年2月13日内地公安部在广州市荔湾区破获一宗贩毒案，拘捕3名内地和一名本地男子，并检获约297公斤冰毒。该名被捕本地男子其后向公安人员表示，他是受2名身处香港本地男子操控和指示，企图将本案所涉冰毒偷运返港。公安部同毒品调查科随即展开合作。

经深入调查后，警方发现该团伙组织严密，核心成员通过"人货分离"及"单线联络"等手段遥控指挥贩毒活动。

毒品调查科人员在时机成熟下，于2018年5月10日在香港拘捕被指是操控人的两名被告，经取得律政司意见后，两名操控人被落案起诉一项串谋贩毒罪。该名内地被捕以及正在服刑的本地男子亦成为本案控方证人，并且在中华人民共和国最高人民法院批准下，在内地以视频嘅型式作供，指证本案两位被告。

内地与港警方及司法机关合作协调下成功处理本案

经过3星期审讯，法庭裁定两名被告罪名成立。法庭根据案件牵涉毒品数量，以33年为量刑起点，另因案件严重性和跨境元素等加刑因素，分别将两被告加刑18个月与12个月，两名被告最终被判处34年6个月及34年监禁。

警方毒品调查科行动组高级督察陈源勋称，是次成功定罪，正正展现内地与香港法律制度在「一国两制」框架下有效协调的正面成果。在长达7年的案件筹备过程当中困难重重，包括疫情带来封关不便，增加证据采集的困难，而处理视频作供的技术问题，亦是一难处。然而，透过内地执法机构与香港警方的紧密合作、司法机关之间互相协调，令今次案件的两位被告均能够成功入罪，亦为未来的打击跨境贩毒活动调查同检控工作提供了良好的范本。

今次定罪亦充分显现内地及香港无分地域对打击毒贩的坚持同决心，无论毒贩如何隐藏，警方亦有能力抽出幕后黑手。今次的成功证明贩毒集团主脑，就算只是在幕后遥距控制手下，在香港或境外贩毒，亦难逃司法制裁。