Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歌唱导师非礼袭击7男罪成 官指行为卑鄙违诚信判囚43月 求情称进修神学打算与女友结婚

社会
更新时间：16:24 2026-01-26 HKT
发布时间：16:24 2026-01-26 HKT

《中年好声音》百强选手林俊一于2008年至2023年间分别在授课期间非礼7名男子，当中包括15岁男童，犯案期间更称「假若你想成名，被性侵是普遍的」。经审讯后，林俊一被裁定9项非礼及2项普通袭击罪成，暂委法官钟伟强今于区域法院判刑，指被告违反诚信，藉音乐老师身份非礼各事主，当中更包括未成年人士，被告罔顾他人感受及只求满足个人欲念，行为卑鄙及犯案长达5年之久，更令部分事主出现创伤后压力症征状，终判监43月。

仍坚称遭陷害还押期间进修神学打算与女友结婚

钟官今引述辩方求情，指被告过去曾在不同歌唱比赛中获奖及向社福机构提供低价课程，曾教导逾500名学生，可谓桃李满门及对音乐界有所贡献，惟被告因本案身败名裂，日后没有机会重返音乐或教育界；辩方亦指被告没有自暴自弃，在还押期间进修神学及成为基督徒，被告也打算与女友结婚，并呈上被告家人、学生及雇主等人的求情信。

虽然钟官接纳被告在案中的非礼行为并非同类罪行中最严重者，但指本案严重性在于被告违反诚信，他利用自己音乐老师的身份，以改善唱歌技巧为由非礼事主，罔顾他人感受，只为满足自己个人欲念，其行为卑鄙，而且被告犯案时间长达5年，涉及7名不同事主，并非一时冲动犯案。

此外，根据感化报告，被告声称自己对同性身体接触的界线感到模糊，并坚持否认自己曾接触事主的下体及称遭人陷害，钟官批评被告毫无悔意。

部分事主现创伤压力症征状需接受治疗或辅导

钟官亦引述事主创伤报告内容，指事件导致事主B、F及J出现创伤后压力症征状，建议他们接受心理治疗或辅导，其中B遭侵犯时，其女友也在场，B事后出现记忆闪回的情况，影响其工作及建立亲密关系。事主X案发时未成年，他没有被诊断出创伤后压力症，但事后对他人亲近有所保留，现正逐渐克服，报告没有建议X接受任何治疗。

钟官指，本案中被告对X的非礼罪行最为严重，被告较X年长22岁，藉音乐老师身份犯案，幸好事件没有对其造成长远影响。钟官采用总刑期45月作量刑起点，考虑到被告的个人背景、无案底及利用相同方法重犯的机会不大，酌情减刑2个月，终判囚43月。

案情指，被告案发时先后在葵涌豪华工业大厦、长沙湾昌发工厂大厦及顺利商业大厦内经营音乐教室。被告在上课期间曾要求X在地上伸展，并询问X有没有「打飞机」及要求X脱裤让他观察，后来更拉下X的裤子及非礼其下体，被告更称自己曾读医科，要求X把他当成「大哥哥」。被告在另一节课上再次用手非礼X下体，更向X说到「假若你想成名，被性侵是普遍的」，又亲吻X的脸及称X很可爱。

裁定9项非礼及2项普通袭击罪成涉7男子

X上结他课时向结他导师谈及事件，X最终报警。警方落案起诉被告后，事件被媒体报道，其余事主亦报案求助，包括男子A、B、C、F及J，他们均在课上遭被告非礼下体。被告另曾藉化妆及修眉，趁机亲吻男子D及F，因而被裁定普通袭击罪成。

39岁被告林俊一，报称歌唱导师，被裁定9项非礼罪及2项普通袭击罪成。控罪指，他于2008年至2023年7月7日期间，分别在长沙湾及葵涌的工厦单位内非礼当时15岁男童X、男子A、B、C、F、J；另于2022年至2023年7月，分别3日在长沙湾袭击男子男子D及F。被告另涉8项非礼及1项普通袭击罪，则获裁定罪脱或表证不成立。

案件编号：DCCC234/2024
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
7小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
7小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
8小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
19小时前
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
6小时前
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
影视圈
4小时前
游客登八达岭长城游览。中新社
跟团游北京︱六旬汉连续两日凌晨集合猝死 家属提告获赔¥35万
即时中国
19小时前