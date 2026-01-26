歌唱导师非礼袭击7男罪成 官指行为卑鄙违诚信判囚43月 求情称进修神学打算与女友结婚

《中年好声音》百强选手林俊一于2008年至2023年间分别在授课期间非礼7名男子，当中包括15岁男童，犯案期间更称「假若你想成名，被性侵是普遍的」。经审讯后，林俊一被裁定9项非礼及2项普通袭击罪成，暂委法官钟伟强今于区域法院判刑，指被告违反诚信，藉音乐老师身份非礼各事主，当中更包括未成年人士，被告罔顾他人感受及只求满足个人欲念，行为卑鄙及犯案长达5年之久，更令部分事主出现创伤后压力症征状，终判监43月。

仍坚称遭陷害还押期间进修神学打算与女友结婚

钟官今引述辩方求情，指被告过去曾在不同歌唱比赛中获奖及向社福机构提供低价课程，曾教导逾500名学生，可谓桃李满门及对音乐界有所贡献，惟被告因本案身败名裂，日后没有机会重返音乐或教育界；辩方亦指被告没有自暴自弃，在还押期间进修神学及成为基督徒，被告也打算与女友结婚，并呈上被告家人、学生及雇主等人的求情信。

虽然钟官接纳被告在案中的非礼行为并非同类罪行中最严重者，但指本案严重性在于被告违反诚信，他利用自己音乐老师的身份，以改善唱歌技巧为由非礼事主，罔顾他人感受，只为满足自己个人欲念，其行为卑鄙，而且被告犯案时间长达5年，涉及7名不同事主，并非一时冲动犯案。

此外，根据感化报告，被告声称自己对同性身体接触的界线感到模糊，并坚持否认自己曾接触事主的下体及称遭人陷害，钟官批评被告毫无悔意。

部分事主现创伤压力症征状需接受治疗或辅导

钟官亦引述事主创伤报告内容，指事件导致事主B、F及J出现创伤后压力症征状，建议他们接受心理治疗或辅导，其中B遭侵犯时，其女友也在场，B事后出现记忆闪回的情况，影响其工作及建立亲密关系。事主X案发时未成年，他没有被诊断出创伤后压力症，但事后对他人亲近有所保留，现正逐渐克服，报告没有建议X接受任何治疗。

钟官指，本案中被告对X的非礼罪行最为严重，被告较X年长22岁，藉音乐老师身份犯案，幸好事件没有对其造成长远影响。钟官采用总刑期45月作量刑起点，考虑到被告的个人背景、无案底及利用相同方法重犯的机会不大，酌情减刑2个月，终判囚43月。

案情指，被告案发时先后在葵涌豪华工业大厦、长沙湾昌发工厂大厦及顺利商业大厦内经营音乐教室。被告在上课期间曾要求X在地上伸展，并询问X有没有「打飞机」及要求X脱裤让他观察，后来更拉下X的裤子及非礼其下体，被告更称自己曾读医科，要求X把他当成「大哥哥」。被告在另一节课上再次用手非礼X下体，更向X说到「假若你想成名，被性侵是普遍的」，又亲吻X的脸及称X很可爱。

裁定9项非礼及2项普通袭击罪成涉7男子

X上结他课时向结他导师谈及事件，X最终报警。警方落案起诉被告后，事件被媒体报道，其余事主亦报案求助，包括男子A、B、C、F及J，他们均在课上遭被告非礼下体。被告另曾藉化妆及修眉，趁机亲吻男子D及F，因而被裁定普通袭击罪成。

39岁被告林俊一，报称歌唱导师，被裁定9项非礼罪及2项普通袭击罪成。控罪指，他于2008年至2023年7月7日期间，分别在长沙湾及葵涌的工厦单位内非礼当时15岁男童X、男子A、B、C、F、J；另于2022年至2023年7月，分别3日在长沙湾袭击男子男子D及F。被告另涉8项非礼及1项普通袭击罪，则获裁定罪脱或表证不成立。

案件编号：DCCC234/2024

法庭记者：王仁昌