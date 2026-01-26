宏福苑大火｜独立委员会邀公众和团体 就起火和火势迅速蔓延成因等提供资料
大埔宏福苑火灾成立的独立委员会今日（26日）公布，邀请公众人士和团体由明日（27日）起至2月10日，就起火和火势迅速蔓延的成因和情由及相关事宜提供资料。
有意提供资料的公众人士和团体，可于明日上午10时至2月10日下午11时59分期间，透过以下其中一种方式提交表格：
- 网上填写和递交电子表格（eform.cefs.gov.hk/form/ic-submissions/tc/）；或
- 下载及列印实体表格（www.ic-wangfukcourtfire.gov.hk/pdf/PDF-form-Invitation-to-public-and-relevant-organisations-to-provide-information-(Chinese).pdf），填妥后电邮至[email protected]、传真至2333 1302，或邮寄至香港湾仔告士打道七号入境事务大楼10楼委员会秘书处。
行政长官已就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，审视事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生。委员会于2025年12月19日正式展开工作。
独立委员会的指示会议将于2月5日上午10时在中环爱丁堡广场三号展城馆三楼多用途厅进行，委员会主席陆启康会就日后的听证会给予指示，不会涉及证供的陈述及盘问证人。
