禁手机阵︱规定对角线须19cm内 折机成的士司机接单神器？即睇两品牌折机「啱啱好压线」

社会
更新时间：16:30 2026-01-26 HKT
发布时间：16:30 2026-01-26 HKT

运输署新规定司机驾驶时，最多只可以使用两部流动通讯设备，显示屏对角长度不可大于19厘米（约7.48吋），设备不可影响或阻碍行车视线，违规最高可判罚2,000元。警方昨日更已在深圳湾「放蛇」，发现两名的士司机涉嫌违例。

三星、OPPO折机刚好压线 画面合规「一开四」

不过「上有政策、下有对策」，不少司机纷纷出尽法宝，包括使用近年大行其道、俗称「折机」的折叠式手机，以在符合屏幕尺寸情况下「啱啱好压线」。本报记者昨到的士站，发现已有司机变阵，透过小型平板电脑和折机分割屏幕「一开四」，以同时观看多个Apps画面。

有不少的士司机在法例生效后，研究有何方法能符合规例。由于新规定下，装置屏幕的对角长度不可超过19厘米，有司机用尺量度自己的折机，并分享到社交平台。有司机发现自己的Samsung Fold 4、Fold 5 屏幕对角长度为18.9厘米，刚刚好「压线」。不过，有司机上载最新型号的Fold 7，由于新机屏幕较大，量度得出约19.8厘米，超出规定所限。

相关新闻：

禁手机阵｜新例实施首日警深圳湾放蛇拉人 揭两的士司机车头放多部机

禁手机阵︱的士司机呻两部机接唔够单阻揾食 变阵靠折机分割画面？ 议员倡构统一接单平台

记者亦在网上发现，内地品牌Oppo的折机「Find N2」，屏幕对角线为7.1吋，即约18厘米，相信亦同样合规。换言之，若最多同时放两部手机在车头，两部折机的面积，已可提供等同于四部传统手机的Apps画面大小。

运输署：三折手机须「折回去」 中控屏幕不受限

市面上亦出现「三折手机」，根据运输署回复传媒查询，该款式只计算作一部流动电讯装置，而屏幕对角不可超过19厘米长。如果三折机摊开后总长超过19厘米，便要将手机「折回去、用一面」。

至于用分割画面功能「一开四」，署方则表示新法例没有规管装置上可使用的功能，惟强调司机应时刻专注驾驶，若因操控流动通讯装置而影响驾驶，不论有否酿成交通意外，该司机可能已触犯「危险驾驶」或「不小心驾驶」的罪行。

现时不少新款私家车甚至的士已有十多二十吋的中控大屏幕，用以导航及提供行车资讯，运输署则指，由于该类导航系统属于车辆的「内置部件」，并非外置流动装置，因此不纳入限制范围。

记者：陈俊豪

 

 

 

 

 

 

 

 

