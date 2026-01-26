尖沙咀酒店命案 七旬妇涉谋杀丈夫被控 案件押后1.30再讯
尖沙咀一间酒店日前揭发怀疑谋杀案，一对七旬夫妇昏迷于房内，送院后77岁丈夫终告不治，而73岁妻子则昏迷留医。警方调查发现死者身上有刀伤，遂拘捕其妻子，她涉嫌谋杀丈夫，被控一项谋杀罪。案件今于九龙城裁判法院首次提堂，惟七旬妻子仍然留院，裁判官押后案件至本周五（30日）或被告出院后再讯，期间被告交由警方看管。
73岁女被告梁桂炘，报称退休人士，她被控于2026年1月22日，在尖沙咀柯士甸路23号华美达华丽酒店26楼2605室内，谋杀男子关健永。
案件编号：KCCC254/2026
法庭记者：雷璟怡
