的士司机穿黑裙屋外走廊自渎 准保释2月判刑 求情称照顾脑退化母亲累积压力

51岁的士司机去年身穿黑裙在当时住所外的走廊游荡及自渎，遭邻居闭路电视拍下及揭发事件。涉案男被告今于东区裁判法院承认在公众地方的猥亵行为罪，他求情称「好后悔做咗今次呢件事」，指因工作和长期照顾患脑退化症的母亲，不懂得处理压力而犯案。主任裁判官张志伟考虑到被告现已向医生求诊及处理自身问题，故先索取感化及社会服务令报告，续准被告保释至2月9日判刑。

走廊游荡自渎遭邻居CCTV拍下

被告许健谊，今亲自行事，他承认1项在公众地方的猥亵行为罪。案情指，被告当时居于黄竹坑雅涛阁某单位，邻居自去年4月起察觉被告不时在楼层走廊游荡，邻居感到担忧，便在自己单位门外安装了闭路电视。及至10月15日，邻居翻看闭路电视影像时，发现被告日前曾身穿黑色裙出现在楼层走廊，并露出自己的下体及自渎。邻居于是报警，警方同日拘捕被告，他在警诫下承认出于性欲望而犯案。

长期照顾脑退化母亲造成压力

被告过去没有案底，他求情时透露自己任职的士司机及已婚，他须供养父母，而其母亲患上脑退化症。被告称因为工作及照顾父母，长期累积压力及不懂处理，因而犯案，他已向医生求诊及定期覆诊，「好后悔做咗今次呢件事」，承认日后改过，望法庭给予机会。

准保释待索报告判刑

张官指案件严重，但考虑到被告案发后已采取行动处理自身问题，故先为被告索取感化官及社会服务令报告，并批准被告保释候判，期间不得接触控方证人及不可返回案发地点。

案件编号：ESCC900049/2025

法庭记者：王仁昌