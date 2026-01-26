Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私隐公署成立30周年 推电台广播系列 提升市民数据与AI安全意识

社会
更新时间：13:28 2026-01-26 HKT
发布时间：13:28 2026-01-26 HKT

为进一步提升市民及机构对保障个人资料私隐、数据安全及人工智能安全的意识，私隐专员公署于今日（26日）起推出电台广播系列，作为成立30周年的志庆活动之一。活动分为《数码安全开心share》，以及《私隐学堂》两个系列。

系列一：《数码安全开心share》

私隐专员公署邀请「2025年私隐之友嘉许奖」的获奖机构代表，包括政府统计处处长余振强、太古可口可乐总裁苏薇、香港电灯有限公司营运董事蔡伟民、凸版资讯（香港）有限公司董事总经理尹燿铭，以及中国银行（香港）有限公司法律合规与操作风险管理部总经理罗柏基，与雷霆881节目主持郭志仁以对谈形式，讨论在数据安全及AI安全方面的实战经验。个人资料私隐专员钟丽玲亦会分享机构加强保障个人资料私隐的秘诀。

《数码安全开心share》第一集于今日起在商业电台第一台雷霆881推出。

首集《数码安全开心share》由荣获嘉许奖卓越金奖和杰出保障资料主任奖的政府统计处打响头炮，并于今日起在商业电台雷霆881《在晴朗的一天出发》节目时段及其他时段内播放。

系列二：《私隐学堂》

私隐专员公署邀请雷霆881节目主持陈志云和叱咤903节目主持黄正宜（阿正）声演不同情景，就使用AI、防骗招式及防止「起底」罪行提供实用建议，借此加强市民保障个人资料私隐的意识。《私隐学堂》将于四月起于商业电台雷霆881及叱咤903不同时段内播放。

私隐专员钟丽玲（右）与商业电台第一台雷霆881节目主持郭志仁（左）录制《数码安全开心share》。

