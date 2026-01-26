Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舒适堡结业│创办人陆毅强被控17项不当收款罪3月再讯 待高院批准检控已清盘公司

社会
更新时间：11:09 2026-01-26 HKT
发布时间：11:09 2026-01-26 HKT

大型连锁健身及美容中心舒适堡（Physical）前年结业，遭高等法院颁令清盘。创办人陆毅强涉于前年8月至9月纵容舒适堡就服务收取款项、却未能在合理时间内提供服务，被控17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪。案件今于东区裁判法院再讯，并与舒适堡另外9张传票控罪一并处理。因为涉案沙田舒适堡公司已清盘，控方今申请案件押后，以待高等法院批准继续起诉该公司。主任裁判官张志伟遂押后案件至3月2日再讯，期间陆毅强续准保释。

68岁男被告陆毅强、报称董事，被控17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪。

本案与9张传票控罪一并处理，该9张传票分别控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒适堡(屯门)美容健美有限公司、舒适堡(荃湾)美容健美有限公司、舒适堡(沙田)美容健美有限公司及舒适堡(伊利沙伯大厦)健美有限公司，均票告「作出构成不当地就产品接受付款的营业行为」罪。

陆毅强拟不认罪

控方今申请案件押后，指舒适堡(沙田)美容健美有限公司已清盘，故须到高等法院申请批准继续起诉，而不论结果如何，控方仍会继续检控陆毅强及处理其他传票控罪；辩方则透露陆拟不认罪。张官遂批准案件押后，并批准陆继续以原有条件保释。

控罪指，被告于2024年8月1日至9月5日期间，舒适堡（屯门、尖沙咀、荃湾、沙田）美容健美有限公司、舒适堡（伊利沙伯大厦）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作为商户，就多项有关产品，即私人健身教练服务、普拉提服务、按摩疗程服务、美容套票疗程服务、面部美容疗程服务等，接受消费者付款。而在接受所述付款时，没有合理理由相信上述公司将能在合理时间内，供应上述产品。而该罪行是在被告，在案发时作为上述公司的董事，同意或纵容下，或是可归因于他的疏忽下犯的。

案件编号：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025
法庭记者：王仁昌

