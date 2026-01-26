博士生认偷拍裙底风光被判160小时社服令 官：相信你有能力去改过

中文大学医学博士研究生去年9月，在大埔新达广场扶手电梯，用手机偷拍女途人裙底风光，当场「断正」被捕。涉案男子早前承认非法拍摄或观察私密部位罪，今早在粉岭裁判法院接受判刑。署理主任裁判官香淑娴判刑时，念被告坦白认罪，案发后有参与辅导课程令自己不再犯事，故「相信你有能力去改过」，终判处他160小时社会服务令。

相信被告认罪有悔意可改正

辩方进一步求情指，早前为被告索取的感化及社会服务令报告内容正面，反映被告自小便是循规蹈矩的人，感化官与被告的母亲及妻子接触时，发现二人对被告的评价甚高，相信被告此次犯案行为与平时举止不同，被告在犯案后自行参与辅导课程，以解决自身问题，感化官建议判处被告中等时数的社会服务令，被告愿意做社会服务令。

香官判刑时指，被告坦白认罪，报告内容正面，显示其悔意，案发后有参与辅导课程令自己不再犯事，故「相信你有能力去改过」，终判处他160小时社会服务令，惟仍强调控罪性质严重，刑罚可判处监禁。

认商场扶手梯上以手机偷拍裙底

30岁被告田天，报称中文大学研究生，承认非法拍摄或观察私密部位罪，并表示愿意接受社会服务令。控罪指，他于去年9月23日，在大埔南运路新达广场扶手电梯，操作流动电话拍摄女子X的衣服下方，被告为了性目的（或）不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会以上所描述的行为是否获得X同意。

案情指，去年9月23日下午4时许，34岁女途人X在案发地使用扶手电梯，被告站在X的身后，用手机拍摄X的裙底照。男途人发现被告的行为后提醒X，X随即拦截被告。X及后在被告的手机内，发现5张自己的裙底照，并报警求助。被告在警诫下，被告承认出于冲动犯案。

案件编号：FLCC2337/2025

法庭记者：黄巧儿