每日杂志｜设管理鸽舍换蛋节育 团体倡「科学导流」助人鸽共融 《星岛》直击多区喂鸽行为未绝迹 隐蔽撒粮秒逃离

禁止喂饲野鸽条例生效一年半，「鸽患」未见绝迹。《星岛》记者近日走访葵芳邨、洗衣街儿童游乐场及尖沙咀钟楼等位置，发现有市民及游客涉嫌违规喂饲野鸽，有人挥手撒粮后秒速逃离，亦有人边拍照边喂饲。执法部门至去年12月发出近400张针对非法喂饲野生动物或野鸽活动的罚单。有关注团体指，野鸽在食物匮乏下会出现行为混乱，建议禁喂以外参考国际做法，以科学管理作「导流」，包括兴建受管理鸽舍、改用人工换蛋及定点喂食，才能有效减少鸽群在街头聚集，达致人鸽共融。

旺角洗衣街儿童游乐场留有面包，怀疑有人非法喂饲野鸟。

最近网上有影片显示中环街市行人天桥及九龙公园快餐店内，再现野鸽聚集、争抢食物的情况，引起社会关注。记者上周到政府卫生黑点名单上列为「野鸟聚集及环境卫生问题」已改善的的葵芳邨葵明楼一带实地视察。现场所见，葵明楼对出的花槽及地面大致干净，仅余零星鸟粪，环境较以往明显改善。居民蒋女士认为，屋邨管理人员加强巡逻及房屋署扣分制具阻吓力，令非法喂饲行为有所收敛。

然而，屋邨内仍存在隐蔽的喂饲问题。有居民反映，一名被称为「雀仔妈咪」的长者在禁喂条例生效后，改将面包碎藏于花槽内；街坊多次劝阻无效，只能自行以漂白水清理被鸟粪弄脏的座位。

葵芳邨长者 手持铁罐「派饭」

同邨的葵正楼疑似成为新黑点，据记者观察，下午约5时半，花槽位置陆续有野鸽聚集，其后一名手持铁罐的女长者经过，迅速挥手数下后快步离开，全程仅数秒，手法极其纯熟。现场遗下大量疑为食物的碎屑，吸引逾50只野鸽及麻雀聚集啄食。记者尝试追上采访，惟该名长者已失去踪影，未能确认其身份。

葵芳邨直击：下午约5时半，位于葵正楼与行人天桥间的花槽位置，陆续有野鸽聚集。

葵芳邨直击：约20分钟后，一名手持铁罐的女长者突然出现，挥手数下随即离开，整个过程不足1分钟。

葵芳邨直击：地上遗下大量疑似食物的碎屑，吸引逾50只野鸽及麻雀聚集啄食。

非法喂饲问题亦见于洗衣街儿童游乐场。有市民表示，每日均有「师奶」将面包扔在座椅下或顶盖，曾劝喻对方反遭责骂。邻近的园圃街雀鸟花园同样野鸽成群，有路过的市民直言担心鸟粪从天而降。针对野鸽滋扰，「雀仔街」档主意见分歧。欧先生指出，野鸽常入店内偷食鸟粮，更导致店内价值数万元的雀鸟染病。不过，亦有档主提倡社会应接纳小动物，建议政府在附近设立鸽舍，并定期移走鸽蛋以控制野鸽数量，而非一味驱赶。

有「雀仔街」档主希望政府兴建鸽舍，并定期移走鸽蛋，控制野鸽数量。

园圃街雀鸟花园内，野鸽数量同样不少。

至于过往野鸽聚集的尖沙咀天星码头，现时情况亦有改善。报纸档档主麦先生称，随着政府加强宣传，非法喂饲的情况亦已减少。但记者在钟楼附近，仍发现有内地游客因不清楚本港禁喂法例，一边喂饲面包一边拍照，经提醒后才收起食物。

有操普通话的游客一边喂鸽，一边拍照。

动保组织吁建受管理鸽舍

「香港救援鸠鸽及雀鸟」创办人Gian表示，禁喂令生效后政府执法明显加强，市民随意喂饲已大幅减少，而街头鸽群聚集未必全因非法喂饲，更多是源于野鸽在食物匮乏下出现的生理性觅食行为，「很多时候见到白鸽啄地下，其实不是在吃东西，只是以为石地上有食物。」

她指出，单纯禁喂而不管理数量，野鸽会因长期饥饿出现更混乱的行为，增加人鸽冲突；即使完全杜绝非法喂饲，城市中仍存在垃圾、厨余及食物残渣，等同变相喂饲。

Gian建议本港参考瑞士巴塞尔的做法，设立受管理鸽舍，结合定点喂食及人工换蛋节育等方法，将野鸽从街市、垃圾站及旅游热点引回鸽舍，既能控制繁殖，亦可集中处理排泄物，改善环境卫生。她又提到，团队曾考察德国汉诺威多个鸽舍，当地1年可避免约9000只野鸽出生。

社会普遍将卫生及健康风险归咎于野鸽，Gian引述研究指出，野鸽对人类传播疾病的风险被夸大，对建筑物的损害亦有限，「鸽粪的酸碱值与人类皮肤相近，对石材、水泥及木材影响不大，损害主要针对未受保护的铜或锌。」

昔日曾有大量野鸽聚集的天星码头，现时已不见鸽踪。

各部门接4800举报 发385告票

谈及尖沙咀一带仍有游客喂鸽，她指野鸽在该区已扎根多年，对地点具高度依赖，加上人流密集，「这里就是牠们的最后求生点。」她认为，游客看到白鸽想互动、拍照属自然心理，短暂喂饲亦不足以支撑整群野鸽生存，问题核心仍在于缺乏引导与管理，建议于景点附近设立鸽舍，「才可以真正保护钟楼这类古迹，同时做到人鸽共融。」

渔护署综合各部门回复指，《2024年野生动物保护（修订）条例》前年8月生效后，已联同食环署、康文署及房屋署成立跨部门禁喂执法工作小组，定期检视、交流情报及部署联合行动，并采取风险为本的执法策略，除恒常巡查外，亦会按举报安排特别行动，并视乎情况在合适地点设置流动闭路电视加强监察。

由前年8月至去年12月，各部门共接获4871宗有关非法喂饲野生动物或野鸽的举报（见表），进行逾1.37万次巡查及执法行动，发出385张定额罚款通知书，并提出35宗检控，其中23宗已定罪，最高罚款为1.05万元，另有8宗个案仍待审理。条例生效前，政府将42个地点列为野鸽聚集监察点，其后至去年12月共进行约1.31万次巡查。

就葵芳邨、尖沙咀钟楼一带及园圃街雀鸟花园等地，渔护署指虽接获举报并作出巡查，但期间未有发现非法喂饲情况，将会继续监察有关情况，按需要采取适当跟进行动。署方亦会持续加强宣传教育，在社区、学校、长者中心及口岸向市民及旅客宣传禁喂规定及相关罚则。

房署加装摄录监控 违规扣7分

房屋署亦指，一直关注公共屋邨内野鸽聚集问题，除加强巡逻、清洁及宣传外，亦研究引入创新科技协助管理。条例生效后，署方于全港屋邨张贴海报及悬挂横额，提醒非法喂饲可被罚款或检控，公屋住户更会被扣7分。

署方表示，去年共有17宗住户因喂饲野鸽或其他野生动物被扣分。就葵芳邨而言，条例生效后至去年底，房屋署葵芳邨办事处共接获10宗有关邨内非法或怀疑非法喂饲野鸟及野鸽的投诉，已进行105次巡查及执法，并已在相关位置加装闭路电视协助监控和搜证，及安排职员加强巡查，强调一经发现违规将即时执法。

康文署则回复，过去1年并未接获洗衣街儿童游乐场及园圃街雀鸟花园有关野鸟的投诉，但曾接获4宗涉及香港文化中心的相关投诉，期间进行了5次跨部门联合行动。署方强调，现时已在上述地点的当眼位置展示横额和告示，加强宣传教育。若发现场内有残余食物或面包碎屑，会立即安排承办商清理，保持场地卫生；场地职员会继续加强巡察及清洁，在有需要时采取执法行动。

2名女士将手上的食物喂给野鸽。

虐鸽事件不时发生 法例执法有待加强

近年本港不时发生虐鸽事件，引起动物关注团体忧虑。去年，荃景花园停车场曾有野鸽被胶水黏在石壆上，湾仔、土瓜湾等地亦先后发现有白鸽遭人剪翼。「香港救援鸠鸽及雀鸟」创办人Gian指出，政府近年积极推动禁止喂饲野生动物的政策，但在打击虐待动物方面，相关法例及执法力度仍待加强。

部分个案仅罚款数百元

根据《2024年野生动物保护（修订）条例》，现时非法喂饲的最高刑罚已提高至罚款10万元及监禁1年，并引入5000元定额罚款机制。Gian指出，希望政府除了规管市民喂饲行为外，亦应尽快修订虐待动物的相关法例。她提到，部分虐待动物案不了了之，或仅被罚款数百元，罚则失衡，希望政府以与禁喂野生动物的相同力度，打击所有虐待动物的人。

记者：潘明卉