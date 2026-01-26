天气︱周末稍为转凉 天文台调低预测周日跌至14度 立春回暖最高21度
更新时间：12:00 2026-01-26 HKT
发布时间：06:50 2026-01-26 HKT
发布时间：06:50 2026-01-26 HKT
本周初气温逐渐回升，天文台预测明日最高可达22度。然而，本周末天气将再度转凉，预计周日（2月1日）气温下降，最低约14度，较早前预测再低一度。下周三（2月4日）适逢二十四节气中的「立春」，气温预计将再次回暖，介乎16至21度。
天文台指，覆盖广东地区的云带会在未来一两日转薄，天色较为明朗。据天文台九天天气预报，明日气温预测介乎18至22度。天文台预料一股东北季候风会在周末期间影响沿岸地区，天气将有所转凉，最低约14度。在「立春」当日（4日），气温将回暖至21度，部分地区见23至24度。
天文台表示，一道云带正覆盖广东沿岸，同时偏东气流影响该区，预测今日下午短暂时间有阳光，今晚大致多云。吹和缓东至东北风；展望未来一两日短暂时间有阳光，周三早上稍凉。随后一两日风势颇大。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT