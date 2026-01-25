禁手机阵︱的士司机呻两部机接唔够单阻揾食 变阵靠iPad分割画面？ 议员倡构统一接单平台

【的士/的士司机/手机阵/接单】运输署今日（25日）起，规定司机驾驶时最多只可以使用两部流动通讯设备，显示屏对角长度不可大于18厘米（约7吋），设备不可影响或阻碍行车视线。《星岛头条》记者今午在红磡过海的士站逗留约半小时，四五十部的士中，目测绝大部分司机均遵从法例，仅有一名司机车头放置两部手机和一部平板电脑，涉嫌违规。不过，「上有政策、下有对策」，现场所见不少司机都「变阵」，以平板电脑或折叠机分割画面接单，也有司机疑走法律罅，车头放两部，另一部则放在大腿上备用。

的士车队司机：平台十个八个 两部手机接唔够单

的士车队司机黄先生表示，对于一般非车队司机而言，两部手机「唔够单做，基本上系揾唔到食」。由于他本身有车队帮忙接单，因此影响不大，但对用其他Apps接单的司机而言则较大影响。他解释，坊间有高德、滴滴、飞的、截的等「十个八个平台」，以及不同WhatsApp群组，故司机需同时留意哪个台有单可接，若限制只能放两部手机，难以接收即时资讯。

不过「道高一尺、魔高一丈」，黄先生透露近期见到不少司机试图规避法例，「大把司机用iPad𠝹开几个画面」，甚至听闻有车行协助改装，更见过一部平板电脑分割10个画面。

的哥撑新例：咁多手机，你㩒得切先得㗎

至于驾驶的士40多年的赵先生则表示，自己多年来一向都是两部手机，「一个睇路线、一个睇台就够」，指其他行家，尤其后生仔「博杀」才需放多部手机接单，而事实上也是「越多电话就越多单」。不过他认为在安全性上，限制只放两部手机的确「无咁易分心」。

另一的士司机苏先生坦言，新法例对业界造成影响，现时一般司机透过手机Apps接单，部分的士车队司机亦需用手机通讯，新法例下司机「唔够电话用」。不过，司机杨先生则认为无影响，直言不明白为何需要数部手机，「你㩒得切（订单）先得㗎。」

议员倡政府伙业界建统一接单平台

立法会交通事务委员会委员陈绍雄指，法例主要考虑行车安全，认为若的士司机摆设「手机阵」，行车时或会分散其注意力，对乘客和行人安全构成影响，相信容许放置两部手机，已可满足导航、接单等需要，并在顾及安全情况下取得平衡。

工联会劳工界议员林伟江表示，现时的士业界未有统一平台，供司机承接不同网约订单，司机往往需开启不同应用程式接单，新法例限制手机数目，的确会影响司机接单机会。他建议政府和业界合作，设计一个复合平台，聚集不同网约平台手机应用程式，方便业界和市民。

记者：陈俊豪、林彦汛

摄影：陈浩元、刘骏轩