粤车南下︱陈美宝：预约数目符合预期 上半年内咨询持份者 研松绑车窗玻璃透光度

「粤车南下」政策实施约一个月，运输及物流局局长陈美宝于电视节目《讲清讲楚》表示，初步申请及预约数字合乎预期，涉及左軚车的意外数字亦属零星。她指出，此政策引发了社会对本地车辆车窗透光度的讨论，政府将与时并进，计划于今年上半年内，就车辆构造包括玻璃透光度等规定，咨询业界及立法会。

粤车南下︱陈美宝：涉及意外数字零星

「粤车南下」自圣诞前推出，陈美宝指初期预约数字符合预期，并在周末及长假期前呈现稳步上升的趋势，当局会密切留意农历新年长假期的预约情况，目前入市区配额未用尽，合共有逾1,000个预约，仅及总额约三分一。她提到，半年后计划会覆盖多4个广东省城市，对增加名额或逗留日数持开放态度。她特别提到一个「有趣数字」，指出近月有一半入境车辆会选择「过夜」，留港消费两至三日，正正达到政策希望带动购物、消费、探亲等活动的目的。

对于外界关注的交通安全问题，陈美宝指「粤车南下」的整体情况在预期之中，虽然初期有司机因不熟悉两地交通规则而出现零星违规，但当局已透过「出行易」应用程式、内地电子地图，甚至向司机手机发送电子警告等方式跟进。她引用数据指，2025年首11个月，涉及左軚车的意外率仅为0.17%，远低于全港车辆意外率的2.96%，证明安全风险相当低。

陈美宝未明确交代粤车违规惩处数字，但强调已即时处理，亦不见有大交通事故。她指：「若真的他们离开香港，我们会透过电子警告方式，通知他哪方面触犯某些行政或法规规定。严重违规者，我们会通知他暂时停止申请资格，直至他提供一个满意答复。」

政策的实行亦引发社会讨论，为何暂时入境的南下车辆可享有较宽松的车窗透光度规定，而本地车辆则不能。陈美宝形容这是一个「好值得深思的课题」，并指出现时汽车科技发展迅速，例如电子后视镜、紧急煞车系统等，政府应借此契机，与时并进地作整全检视。

她透露，当局计划于今年上半年，就更新车辆构造（包括车窗玻璃透光度）的规定，咨询道路安全研究委员会、业界及立法会，目标是在确保道路安全的大前提下，让法规追上科技发展。