强制举报虐儿︱医管局指有足够准备 有为医护提供培训 关日华：新手家长感压力可寻支援

《强制举报虐待儿童条例》1月20日正式生效。医院管理局虐儿个案统筹医生组主席郑慧芬今（25日）在电台节目表示，有足够时间准备，医管局亦有为医护提供培训，相信专科医生有经验应对怀疑虐儿情况。

香港大学儿童及青少年科名誉临床副教授关日华在同一节目表示，医生一向有就怀疑虐儿个案通报，因此不觉条例生效后会造成压力。他又指，其实有很多蛛丝马迹，如观察儿童情绪，与父母相处时反应，及可疑伤痕，甚或于儿童身体上隐蔽地方发现瘀痕等，可以识别是否有受虐。

关日华：新手家长感压力可寻求支援

对于部分虐儿个案涉及新手家长。关日华表示，新手家长有时的确有较大压力，但社会上有很多资源，以及母婴健康院亦有护士会教导家长怎样照顾小朋友。他呼吁，不单是新手家长，所有家长照顾小朋友时都不要太紧张，若感到有压力，应该寻求家人、朋友或社署的支援，最重要是不要将压力释放在小朋友身上，向他们发泄脾气。

郑慧芬表示，条例目的旨在识别儿童正受严重受伤风险，编织安全网。家长要认识正确照顾小朋友的方法，并非只是斥责。他们会与地区很多不同的非政府机构去家访、社工和义工亦会去探访，可以即时作出指导及情绪支援。

摇晃婴儿可致脑部严重受损

早前发生两名外佣因摇晃婴儿，涉虐儿被捕事件。关日华表示，3个月以下婴儿颈部无力，脑部器官较脆弱，若快速移动，会令脑部撞到头骨引致损伤，如此急速加速再减速，会令脑部血管被扯断。

他指，摇晃是一个很危险的动作，不单可引致脑部出血、眼睛、眼球、眼窝的血管亦会被扯断，引致眼出血，不单止会造成急性脑出血，若长时间做这一动作会影响小朋友的发育。他指，婴儿哭闹是正常现象，家长照顾子女时要放下情绪，不应该将压力发泄在子女身上。

