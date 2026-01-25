5,000人慈善跑为大埔火灾筹款 罗淑佩：体育盛事会接踵而来 为市民和旅客带来正能量

博爱医院举办、恒基兆业地产集团冠名赞助的「恒基x博爱中环海滨慈善跑2026」今（25日）举行。活动吸引约5,000 名跑手参与，共同为「博爱医院屯门蓝地长者护理及护养安老院舍项目」及「大埔火灾重建及支援项目」筹款，推动本地安老服务及灾后重建工作。

活动设10公里、3公里及1公里赛事，包括个人赛、企业及团体组、亲子组及轮椅体验组。赛事路线途经添美道、干诺道中天桥、中环海滨长廊，并跑入中环心脏地带。首场10公里赛约7时20分开始，由文化体育及旅游局局长罗淑佩、博爱医院董事局主席黄晓君、立法会议员兼恒基兆业地产执行董事黄浩明、海滨事务委员会主席何文尧、「三料影帝」林家栋等名人主持起步礼及鸣枪。

活动体现寓运动于慈善理念

文化体育及旅游局局长罗淑佩致辞表示，自己连续两个周日早上，都为跑步赛事主持起步礼，可见香港市民的运动细胞，与对跑步的兴趣都很强。她形容活动体现寓运动于慈善的理念，而赛事增设的轮椅体验组，亦实践伤健共融精神。

赛事路线途经中环海滨，罗淑佩提到，随著北角东岸版道东段于上月29日正式启用，由坚尼地城至筲箕湾，全场13公里的港岛海滨正式开通，沿途设共享径、阶梯式座位、游乐空间、健身设施、钓鱼平台等，市民可尽览维港美丽风光，亦是休闲和健身的好地方。她鼓励大家充分利用这些新设施积极运动，强健体魄，建立健康生活方式。

罗淑佩亦说，踏入2026年，一系列体育盛事会接踵而来，例如浪琴香港国际马术盛典2026、世界桌球大奖赛等，希望这些精彩项目，为市民和旅客带来更多欢乐和正能量。

至于1公里「领袖杯」则于早上8时55分开跑，邀请政商社及传媒代表参与，包括海关关长陈子达、政府飞行服务队总监廖嘉俊等。陈子达开跑前表示，今日天气非常好，形容各选手「人强马壮、如箭在弦」。

立法会议员兼恒基兆业地产执行董事黄浩明完成10公里及「领袖杯」项目后表示，今年是恒基成立50周年，期望「博爱医院屯门蓝地长者护理及护养安老院舍项目」明年顺利开幕。被问到如何将筹款用于支援大埔火灾灾民，他称视乎政府需要，「等政府有些方案拿出来，我们再决定。」

记者：萧博禧

摄影：苏正谦

