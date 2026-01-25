天文台｜早上清凉 日间部分时间有阳光 最高气温约21度

一股清劲至强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云。早上清凉。日间部分时间有阳光，最高气温约21度。晚上有一两阵微雨。吹和缓至清劲偏东风，高地间中吹强风。

展望未来一两日大致多云及较为潮湿。本周中期天色较为明朗。

分区气温

九天天气预报

一股偏东气流会在未来一两日影响广东沿岸，该区云量逐渐增多，天气较为潮湿。而受一股东北季候风影响，本周中期广东天色较为明朗。预料一道广阔云带会在本周后期覆盖华南，而季候风补充会在周末期间影响该区。