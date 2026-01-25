天文台｜早上清凉 日间部分时间有阳光 最高气温约21度
更新时间：07:04 2026-01-25 HKT
发布时间：07:04 2026-01-25 HKT
发布时间：07:04 2026-01-25 HKT
一股清劲至强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。
本港地区今日天气预测，大致多云。早上清凉。日间部分时间有阳光，最高气温约21度。晚上有一两阵微雨。吹和缓至清劲偏东风，高地间中吹强风。
展望未来一两日大致多云及较为潮湿。本周中期天色较为明朗。
一股偏东气流会在未来一两日影响广东沿岸，该区云量逐渐增多，天气较为潮湿。而受一股东北季候风影响，本周中期广东天色较为明朗。预料一道广阔云带会在本周后期覆盖华南，而季候风补充会在周末期间影响该区。
最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT