宏福苑五级火｜香港律师会与逾60名受灾居民直接交流 法援署将设服务柜位提供协助

大埔宏福苑火灾发生近两个月，香港律师会持续动员为受灾居民提供适切支援，协助处理灾后法律疑难。律师会今天（24日）假大埔策诚轩举行「大埔火灾支援 — 立法会议员见面交流会」（「交流会」），立法会议员苏绍聪到场与超过60名受灾居民直接交流。

律师会促进政府与居民沟通协调

香港律师会会长汤文龙致辞时表示，律师会相信直接听取居民的意见及实际需要是回应长期善后需求的关键，交流会旨在搭建一个互动、坦诚的沟通平台。律师会将继续促进政府部门同受影响居民之间的沟通协调。

另外，汤文龙亦提及，香港律师会一直与法律援助署保持联系，共同为大埔火灾受影响的居民提供支援。法律援助署将于1月下旬及2月上旬，在香港律师会已设立紧急免费法律咨询柜位的多个地点设置服务柜位，为有需要的居民提供协助。

律师会称，灾民在火灾后面对广泛而复杂的法律需要，获得初步法律咨询后，仍需进一步的法律服务以提供全面及实际的支援。当中涉及补办结婚证书、楼契、出生证明书等重要文件、保险及合约事宜、遗产承办、住屋及家庭相关法律问题等多个层面。律师会指，法律服务尤为重要，可协助当事人证明或追溯遗嘱内容、申请遗嘱认证或遗产管理书，并在整个过程中保障其合法权益。

苏绍聪建议政府向居民发放「法律服务津贴券」

苏绍聪亦建议政府可考虑向受影响的居民发放「法律服务津贴券」，如医疗券般用以补助居民使用法律服务期间的部分开销，提升服务的可持续性。他又倡议贯彻「调解为先」的理念，鼓励透过调解方式解决索偿争议，并呼吁政府善用法律科技与线上服务平台。

苏绍聪会上介绍了政府及立法会就宏福苑火灾善后工作正在跟进的重点方向，著重向居民阐释了长远居住安排和各领域改善措施，包括提升消防安全、强化楼宇维修的监管及执行、完善业主参与机制，以及改善工地安全措施等。他亦向居民介绍了自己在立法会内已开展的相关工作。随后，苏议员介绍了调解的优势，并示范一邦国际网上仲调中心的运作方式，为义务律师提供免费视讯系统及多语言沟通技术支援，确保受灾居民及持份者能更便捷地获得及时、专业的法律意见。苏绍聪在会上广泛听取居民意见，提供线上及实体意见收集表供居民填写，以便跟进他们的意愿和关注。

前会长彭韵僖、香港律师会理事暨社区关系委员会主席郑程，以及理事暨社区关系委员会委员谭雪欣律师亦有出席交流会。会后，律师会于策诚轩提供紧急免费法律咨询服务。

香港律师会指，「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」（2840 1011）已处理逾200宗个案；而7个紧急免费法律咨询柜位则处理了160宗个案，为有需要居民提供支援。