九龙城「金宝肉食公司」衞生欠佳兼鼠患严重 食环署饬令暂时封闭

九龙城「金宝肉食公司」因衞生状况不佳和鼠患严重，食物环境衞生署今日（24日）饬令该新鲜粮食店暂时封闭，必须纠正问题方可重开。该新鲜粮食店位于九龙落山道48号至50号地下。食环署于上月的突击行动中，曾发现该店铺不适当处理猪只屠体，即时提出检控。署方随后持续跟进及巡查该店铺，在本月较早前的另一轮突击行动中，发现该店铺衞生状况不佳并有鼠迹，遂再次提出检控。

今早突击巡查 再揭店内有多只活鼠

食环署今早突击巡查该店铺时，发现有多只活鼠在处所内，因此再次提出检控。食环署认为该处所衞生不佳及鼠患严重，为保障公众健康，食环署根据《公众衞生及市政条例》已向该新鲜粮食店发出即时封闭令。该新鲜粮食店须即时暂停营业，彻底清洁并进行灭鼠工作，直到署方满意其衞生情况，方会批准该新鲜粮食店重新营业。

食环署人员亦同时加强附近一带的防鼠及灭鼠工作，包括视察店铺附近的私人楼宇和其他店铺，并向相关负责人进行衞生教育。署方人员亦在附近公众地方加放毒鼠饵，及安排夜间防治鼠患流动队针对性于深夜时段进行捕鼠，以提升控制鼠患工作的成效。

食环署会继续密切监察新鲜粮食店的衞生情况，并会积极采取巡查及执管行动，以保障市民健康。