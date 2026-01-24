强制举报虐儿｜条例实施后举报怀疑个案增 孙玉菡 : 社会意识提升

《强制举报虐待儿童条例》1月20日正式实施，到今日( 24日 )踏入第4日，劳工及福利局局长孙玉菡表示，近日有关怀疑虐儿的举报及查询的确有所增加，亦是预计之内。他相信随著条例实施，大家会有更大意愿和责任举报怀疑个案，亦反映社会对防止虐儿的意识大大提升。他说有待掌握更多数据，政府便会公布并讲解相关行动。

孙玉菡: 最重要是秉持保护儿童的心 条例不难遵从

孙玉菡又说，过去一年半的准备期，当局为条例指明的25类专业人员提供大量培训，政府亦提供强制举报指南和电子决策流程图，如有怀疑，可以利用流程图解答选择题，便会得到是否需要举报的答案。他认为业界毋须太担心，最重要是秉持保护儿童的心，条例不难遵从，过了适应期之后，有信心相关人士都会知道自己应该怎样自处。

至于《雇佣条例》下「连续性合约」的「468」新规定，亦已在本月18日起实施，孙玉菡表示，如有雇主仍希望以短工形式聘请员工，只要按法例做，雇主绝对有选择权。但他强调，如发现有雇主利用灰色地带，又或者名义上声称按「468」要求去做，但实际不符合规定，劳工处一定介入，雇员如有怀疑可往劳工处求助。

对于日前劳工处制裁违规聘请输入劳工的雇主，当中包括北河（明河）烧腊饭店，惟该饭店的商业登记持有人「深水埗明哥」陈灼明否认与自己有关，同时「顶手」的新雇主也说自己没有聘请输入劳工。孙玉菡回应时表示，劳工处在早前发布关于违反输入劳工规定的数个雇主资讯和资料，已很小心去核对发布的所有资讯，确保准确无误，当局不评论个别案件。他强调，劳工处提供的资讯全部都是百分百准确，无论是雇主的名字、地址、有否申请聘用输入劳工，以及当中哪些地方是违规，会清楚列举出来。