政府推三地建学生宿舍 舆论和业界反应正面 宁汉豪：若市场有困难或允混合用途

政府推出三幅分别位于启德、沙田小沥源及东涌东的商业用地发展专上教育学生宿舍，邀请市场于两个月内提交意向书，预计三幅地可提供4,500个宿位，最快可在26/27年度招标。发展局局长宁汉豪今（24日）在电视节目表示，舆论和业界反应正面，初步限制土地只可作学生宿舍用途，同时会参考市场意见。

东涌东地皮近港铁 料有市场需求

宁汉豪指出，若加入过多其他用途，将淡化政策原意与成效。她解释，今次收集意向是为了明确向市场传达发展学生宿舍的目标，但如果市场普遍反映纯粹作宿舍有困难，并建议预留空间作其他用途，当局也会考虑相关意见。至于东涌东地皮并非邻近专上院校，宁汉豪称，不同地区的院校均严重缺乏宿位，而该地皮靠近港铁站，交通便利，相信会有市场需求。

审查「预审名单」承建商和顾问不再单靠自我申报

另外，政府为提升楼宇维修监管及执行力度，计划加强市建局「招标妥」角色及功能。宁汉豪表示，加强版「招标妥」计划于下半年推出。在新制度下，对纳入「预审名单」承建商和顾问的审查，不再只依赖其自我申报，而是综合多个政府部门提供的资料，包括定罪、违规事项等。

宁汉豪指出，审查不会单凭违规次数作判断，因为不同检控所涉性质及严重程度各有不同。她举例称，如涉及贪污受贿等检控，而部分个案可能源于监管疏失，例如工地人员未按规定佩戴安全带。此外，若情报显示承建商董事或其他负责人与黑社会背景人士往来密切，此类信息对政府都是有用的。

设除名机制监管承建商

当局会审查不同公司间关联，未通过者将获解释原因，但不包括情报细节。宁汉豪表示，用家反馈亦是审查环节之一，并指此环节不可缺少，但要有节有度、针对性地进行。例如在大型维修项目完成后，当局会系统性地收集用家意见。

政府亦会设除名机制，若承建商涉及严重案件、被捕、被检控或定罪，将被除名且不会获派新工程，惟已开展的工程可继续。宁汉豪指出，应考虑加入条款，让业主在有承建商被除名时，可按其表现与除名原因是否相关，保留更换承建商的权利。

政府资助大厦维修须采用市建局选定的顾问及承建商，被问及若工程期间出现问题或价格变动，当局是否负责。宁汉豪表明「包底就一定不会」，若承建商中途加价，尤其游说业主增加工作量，顾问有首要责任评估其合理性，市建局亦会从旁协助，但最终决定权在业主。当局亦不会暂停强制验楼令，但会延长验楼令期限，让业主有有机会使用优化后的招标平台。

