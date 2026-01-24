屯门大兴邨两户疑积怨 上层退休汉涉持刀斩伤下层一家三口被控蓄意伤人
更新时间：12:26 2026-01-24 HKT
发布时间：12:26 2026-01-24 HKT
发布时间：12:26 2026-01-24 HKT
屯门大兴邨上下两层住户疑因冷气「倒汗水」问题积怨，上层60岁男住户昨早疑乘下层谢家父女出门之际，用菜刀斩伤对方，谢妻上前制止同受伤。60岁男住户被控3项蓄意伤人罪，今早原解往沙田裁判法院提堂，惟60岁男住户彻夜留医屯门医院，案件押后至下周四或被告出院时再讯，期间被告交由警方看管。
60岁退休汉谭伟明被控于今年1月23日，在香港新界屯门大兴邨兴昌楼13楼升降机大堂意图使谢国炜、谢芷柔及马佩琪身体受严重伤害而非法及恶意导致谢国炜、谢芷柔及马佩琪身体受严重伤害。
案件编号：STCC 340/2026
本报记者
最Hit
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT