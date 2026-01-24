屯门大兴邨两户疑积怨 上层退休汉涉持刀斩伤下层一家三口被控蓄意伤人

屯门大兴邨上下两层住户疑因冷气「倒汗水」问题积怨，上层60岁男住户昨早疑乘下层谢家父女出门之际，用菜刀斩伤对方，谢妻上前制止同受伤。60岁男住户被控3项蓄意伤人罪，今早原解往沙田裁判法院提堂，惟60岁男住户彻夜留医屯门医院，案件押后至下周四或被告出院时再讯，期间被告交由警方看管。

60岁退休汉谭伟明被控于今年1月23日，在香港新界屯门大兴邨兴昌楼13楼升降机大堂意图使谢国炜、谢芷柔及马佩琪身体受严重伤害而非法及恶意导致谢国炜、谢芷柔及马佩琪身体受严重伤害。

案件编号：STCC 340/2026

本报记者

