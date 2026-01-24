公务人员管理命令第12条简化机制实施两年多 23人接通知 4人被著令退休

政府在2023年9月公布及实施《公务人员（管理）命令》第12条，为公众利益着令工作表现持续欠佳公务员退休的简化机制。公务员事务局向立法会提交文件，截至2026年1月中，共有23名人员获发《命令》第12条通知书，当中4人已被著令退休、2人于收到通知书后离职、4人的表现提升至可接受水平，因此「第12条行动」获暂缓，但仍处于三年监察期中；13人的个案仍在进行中。

《命令》处理时间大减至10.5个月

根据文件指，部分人员得知部门打算对他们进行「第12条行动」，在进入「观察期」前已自行辞职，政府没有备存有关个案数目的资料。相较简化前平均每年2.4人获发《命令》第12条通知书及处理时间由平均31个月大幅减至10.5个月，可见简化机制有效促使更多部门利用该机制处理工作表现持续欠佳的公务员。

文件亦提及，即使部门或职系首长决定暂缓「第 12 条行动」的程序，该员的工作表现仍会被监察3年。如果在该3年内，该员的工作表现再度转差，导致在一份为期不少于三个月的特别评核报告的六级制中整体评级为第「五」或 「六」级，以致最终整体评级获第「五」或「六」级的评核报告为期合共不少于六个月（特别评核报告／周年评核报告和监察期内的评核报告合 计 ），部门／职系首长即可在完成撰写监察期内的特别评核报告的一个月内向该员发出拟令退休通知书，而无须再进行通知和观察程序。

部分部门试行五天工作周试行计划

另外，在公务员事务局的持续推动下，多个政府部门正透过善用科技及优化轮值安排等方式，继续在合适的组别或分部进行五天工作周试行计划或评估其成效，包括警务处、食物环境衞生署、入境事务处、康乐及文化事务署和运输署。

林琳：新制解决过往流程冗长、处置低效痛点

公务员及资助机构员工事务委员会副主席、民建联林琳向《星岛》记者表示，她了解到以往部门皆倾向不愿处置工作表现欠佳人员，因旧有流程极为繁琐，更让表现欠佳人员有多番申述空间，对执行部门而言反而是一种负担与惩罚。

她续说，有关数据充分证明，第12条简化机制有效解决过往流程冗长、处置低效的痛点，大幅提升个案处理效率，实现「强制退出、自愿离职、改进留用」的有效分流，既体现公务员管理的刚性要求，也为有改进空间的人员预留改善后予以保留的机会，切实为公务员队伍优化筑牢制度支撑，保障公务体系高效运转、回应公众期望。

