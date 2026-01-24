流感｜流感活跃指标呈上升趋势 许树昌：香港即将进入冬季流感高峰期

本港近日天气转凉，流感活跃程度显著上升。中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌在电台节目中指出，多项监测指标均呈上升趋势，预示香港即将进入冬季流感高峰期。他特别提醒，农历新年将至，市民外游、拜年等社交活动频繁，会增加病毒传播风险，呼吁尚未接种流感疫苗的市民，尤其是幼童及长者，应尽快接种以加强保护。

流感指标呈上升 儿童重症个案响警号

许树昌表示，除严重儿童个案上升，其他指标亦正在上升，例如呼吸道样本阳性比例已升至4.6%，逼近4.94%的基顶部接近。院舍及学校的爆发个案更由前一星期的14宗，大幅增加至46宗。医管局的入院比率亦已超越每万人0.27的基线。许树昌预期，若接下来一两星期指数继续上升，香港很快会正式踏入冬季流感高峰期。至于会维持多久，他说相信视乎有否新病毒株，现阶段难以估计。

疫苗接种率偏低 幼童长者成高危族群

本港在8日内已录得三宗儿童感染季节性流感后出现严重并发症的个案，患者年龄介乎6个月至14岁，当中两名儿童未曾接种流感疫苗。许树昌表示，上一季度流感个案中，不论是成人还是儿童的重症患者，均有七至八成未接种疫苗，强调若未打针，一老一嫩较容易出现并发症及增加死亡风险。

许树昌说，夏季流感高峰期于9月开始，但政府的疫苗9月25日才到达，出现一段时间的空窗期。加上夏季流行的是H3N2病毒株，与过往H1N1主流病毒株不同，令儿童严重个案增加。

本港部分群组的疫苗接种率依然偏低。许树昌特别指出，六个月至两岁婴幼儿的接种率仅约23%，情况令人关注，呼吁家长可利用母婴健康院等渠道为子女接种疫苗。他又指，家长如发现儿童出现持续高烧，呼吸急速、气喘、精神不佳或呕吐便需要入院诊治。

农历新年将至 防疫措施不容松懈

展望农历新年，许树昌预计人流往来将会非常频繁，令感染风险大增。他建议市民除了尽快打针外，亦要时刻保持个人卫生，例如在乘搭公共交通工具或身处机场等人多挤迫的地方时佩戴口罩，并多注意手部清洁。室内聚会时，亦应确保空气流通。

许树昌补充，现时流行的H3N2病毒株（KR分支）传播性较高，但目前的流感疫苗仍能提供有效保护，根据英国的数据，疫苗可减低七成以上儿童因流感而入院或出现重症的风险，而成年人亦有四成的保护率。对于已在去年九、十月接种疫苗的市民，其保护力仍然持续，无需在短期内再次接种。

