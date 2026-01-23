青年宿舍BeLIVING停运︱青联：与业主商讨后 延长迁出限期一个月 回应被指欠租千万

位于铜锣湾摩理臣山道的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，由纪惠集团旗下酒店改装而成，香港青年联会负责营运。项目属政府资助青年宿舍，惟BeLIVING运作不足3年，便结束营运，逾百名青年租户须于2月28日或之前搬迁。青联今日（23日）召开记者会回应停运一事，青联指，由于临近岁晚，经与业主纪惠集团商量后，决定延长租户迁出限期一个月。

就欠租千万一事，青联表示，自承租后大厦各项失修问题浮现，包括漏水、冷气问题、升降机故障等，在与业主商量后，青联垫支维修费用，加上青联有履行租务责位，持续缴交租金，因此双方同意在已支付的维修费用上，对租金作相应调整，相关事宜仍在商讨，相信很快有共识。

过去一周助近半数住户申请转往其他青年宿舍

原计划该宿舍可营运至2028年，但青联昨日（22日）回应传媒表示，与纪惠集团的租约将于今年2月28日到期，并获告知未能续约。青联已即时通知住客安排搬迁，过去一周已协助近半数住户申请转往其他青年宿舍，未来将继续为住客提供支持，并举办惜别活动。

「BeLIVING Youth Hub」为民青局「青年宿舍计划」下首个由酒店改建的青年宿舍，于2023年3月27日投入服务。该项目由铜锣湾「旭日酒店」改造而成，提供约194个宿位，房间面积介乎176至324平方呎，最低月租为3800港元。若全部房间租出，预计每月可获政府资助约106.7万元。