青衣先进建造业产业大楼发展合约招标 合约期30年 料2028年投入运作

政府今日（23日）以「BOT」，即建造、营运及移交模式，就「青衣先进建造业产业大楼发展」合约，以「双信封制」公开招标，截标时间为4月22日中午12时。项目合约为期30年，中标者负责融资、设计、建造和营运，当合约届满后，整座大楼包括所有生产设施及设备须移交至政府。建造工程预计于今年下半年展开，大楼2028年投入运作。

青衣先进建造业产业大楼发展占地3公顷

发展局表示，青衣先进建造业产业大楼发展占地约3公顷，是首座建造业专用的多层先进生产设施，旨在推动业界采用先进建造技术，藉协同效应提升生产力及效率，促进建造业的可持续发展，同时善用土地。该用地目前只以短期租约型式供营运一所低密度钢筋预制工场，政府会利用该幅土地发展多层式先进建造业产业大楼，以提供更多楼面面积设立建造业相关先进生产设施。

先进生产设施须涵最少1.5万平方米面积作钢筋预制工场

局方指，大楼提供的先进生产设施须包括最少1.5万平方米楼面面积作钢筋预制工场，最少5000平方米楼面面积作机电装备合成加工场，此两项设施由中标者负责营运，须具备每年最少30万吨预制钢筋及6000个机电装备合成组件的生产能力。另外，还要提供最少5000平方米楼面面积出租予业界作钢筋预制工场或机电装备合成加工场。

发展局续指，招标会采用双信封投标安排。在评审标书时，非价格建议和价格建议的比重分别为70%及30%，标书必须同时符合招标文件内非价格和价格的条款规定。非价格建议的评审准则主要包括投标者管理和营运与建造业相关生产设施的经验、大楼整体规划及设计、用以建造及营运先进生产大楼和设施的创新技术、各项设施年产量，以及其他建议的先进生产设施，评审准则详列于招标文件内。

2025年《施政报告》宣布，发展局推展「先进建造业产业大楼」项目，为建造业提供专用设施，以多层形式设置钢筋预制工场、机电装备合成加工场及其他先进生产设施，以推动行业更广泛采用高效建筑方法，提升新质生产力。发展局早于2025年5月就该项目邀请市场提交意向书，并就大楼相关先进设施提出创新及可行建议，其后局方检视了收到的7份意向书，主要来自本地及国内与建造业相关的承建商与营运商，并利用搜集的意见拟定公开招标细节。