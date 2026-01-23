电动车｜政府拟今年底前推4幅用地招标作充电站 兼调整油站土地契约条款提供诱因

为配合电动车的快速增长，政府正大力扩展全港的电动车充电基础设施。政府向立法会环境事务委员会提交文件，指政府正逐步把部分现有的加油站及加气站转型至高速充电站，供不同类型的车辆充电，包括商用电动车，当局会视乎市场反应，计划于今年年底前推出4幅用地作公开招标，并调整现有油站土地契约条款以提供诱因，推动油站加装电动车充电设施。

九龙湾及火炭首两个由油站转型的高速充电站今年首季投入服务

根据政府提交的文件，位于九龙湾及火炭的首两个由油站转型的高速充电站预计会在今年第一季先后投入服务，总共提供28支高速充电桩。另外6幅油站用地，位于大埔的用地已于去年底售出；青衣的用地则会于本月底截标，政府会视乎市场反应，计划于今年年底前再推出4幅用地作公开招标，并调整现有油站土地契约条款以提供诱因，推动油站加装电动车充电设施。

政府计划于今年年底前再推4幅用地公开招标作电动车充电站。资料图片

另外，环境及生态局正联同发展局制定《规划新发展区的通用绿色框架》，为规划新发展区提供依据及指引，让有关政策局及部门可以就环保政策的要求、个别新发展区的位置、环境、规模和规划用途， 以及新科技的发展等方面，充分考虑和采取可行措施，预计于今年上半年向各政策局及部门发布有关《绿色框 架》的技术通告。

为进一步保护生态环境及提升绿色旅游体验，政府会持续提升郊野公园的配套如洗手间、加水站、资讯牌等，并在合适地点建造新设施如树顶历奇、户外历史遗迹博物馆及新式露营地点等；亦会扩大向游客推广郊游礼仪及远足安全等讯息，同时会评估个别的热门绿色旅游地点的承载力，并提出应对措施。

记者︰黄子龙