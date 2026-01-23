电动车｜政府拟今年底前推4幅用地招标作充电站 兼调整油站土地契约条款提供诱因
更新时间：17:05 2026-01-23 HKT
发布时间：17:05 2026-01-23 HKT
发布时间：17:05 2026-01-23 HKT
为配合电动车的快速增长，政府正大力扩展全港的电动车充电基础设施。政府向立法会环境事务委员会提交文件，指政府正逐步把部分现有的加油站及加气站转型至高速充电站，供不同类型的车辆充电，包括商用电动车，当局会视乎市场反应，计划于今年年底前推出4幅用地作公开招标，并调整现有油站土地契约条款以提供诱因，推动油站加装电动车充电设施。
九龙湾及火炭首两个由油站转型的高速充电站今年首季投入服务
根据政府提交的文件，位于九龙湾及火炭的首两个由油站转型的高速充电站预计会在今年第一季先后投入服务，总共提供28支高速充电桩。另外6幅油站用地，位于大埔的用地已于去年底售出；青衣的用地则会于本月底截标，政府会视乎市场反应，计划于今年年底前再推出4幅用地作公开招标，并调整现有油站土地契约条款以提供诱因，推动油站加装电动车充电设施。
另外，环境及生态局正联同发展局制定《规划新发展区的通用绿色框架》，为规划新发展区提供依据及指引，让有关政策局及部门可以就环保政策的要求、个别新发展区的位置、环境、规模和规划用途， 以及新科技的发展等方面，充分考虑和采取可行措施，预计于今年上半年向各政策局及部门发布有关《绿色框 架》的技术通告。
为进一步保护生态环境及提升绿色旅游体验，政府会持续提升郊野公园的配套如洗手间、加水站、资讯牌等，并在合适地点建造新设施如树顶历奇、户外历史遗迹博物馆及新式露营地点等；亦会扩大向游客推广郊游礼仪及远足安全等讯息，同时会评估个别的热门绿色旅游地点的承载力，并提出应对措施。
记者︰黄子龙
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT