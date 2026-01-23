Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱文体旅局开会统筹春节黄金周预备工作 罗淑佩料访港人数显著上升

社会
更新时间：17:04 2026-01-23 HKT
发布时间：17:04 2026-01-23 HKT

文化体育及旅游局今日（23日）召开会议，统筹一连9日内地春节黄金周（2月15日至23日）接待访港旅客的预备工作。会议由文化体育及旅游局局长罗淑佩主持，除香港警务处、入境事务处、香港海关、运输署以及多区民政事务处等政府部门代表外，多个旅游相关机构包括旅游业监管局、香港旅游发展局、香港旅游业议会、西九文化区管理局、主要旅游景点及酒店业等亦有派员出席。

跨部门联业界迎春节客流高峰

罗淑佩表示，一连9日的内地春节黄金周即将到来，香港各区将有多姿多彩的节庆活动举行，为市民及旅客带来浓厚的新年气氛。政府预计春节黄金周期间访港旅客人数将显著上升，有关部门会与相关机构及旅游业界保持紧密联系，提早准备和部署，为访港旅客缔造优质的旅游体验，让他们感受香港独特的节日气氛。

相关单位会继续在内地春节黄金周前保持密切沟通，为迎接访港旅客的不同环节筹划及推进各项预备工作，并适时向政务司司长主持的节庆安排跨部门工作小组汇报最新情况。

文化体育及旅游局今日（23日）召开会议统筹内地春节黄金周接待访港旅客的预备工作，与各单位代表讨论旅客访港安排。政府新闻处图片
文化体育及旅游局今日（23日）召开会议统筹内地春节黄金周接待访港旅客的预备工作，与各单位代表讨论旅客访港安排。政府新闻处图片

