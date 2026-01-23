48岁男收5000元与内地女假结婚 判监11个月10日 入境处 : 会严打有关罪行
发布时间：16:47 2026-01-23 HKT
一名香港居民男子被控一项串谋诈骗罪，昨日（22日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立并判监禁11个月10日。
被告从中收取港币5000元为报酬
入境事务处调查行动组在跟进一宗假结婚案件时，发现48岁的被告于2008年，与一名内地居民缔结婚姻。由于入境处对被告的婚姻真确性存疑，遂对其展开调查。被告在警诫下承认经一名中介人的安排，与一名内地居民于内地进行假结婚，以协助该名内地居民取得访港签注及香港的居留身份。被告从中收取港币5000元为报酬。
入境处近日起诉被告，被告于昨日承认一项串谋诈骗罪控罪。案件中的内地居民假配偶已于2011年被控串谋诈骗罪，被判处监禁12个月。入境处正继续调查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。
入境处发言人强调，该处一直十分关注非本地居民透过与香港居民假结婚以骗取香港居留身份的非法活动，并会继续大力打击有关罪行。任何人士如以欺骗手段取得香港居留身份，将会被依法取消其香港身份证及居留资格，涉案人士最后亦会被遣返原居地。
入境处发言人警告，根据《入境条例》，任何人士如向入境处职员作出虚假申述乃属违法，一经定罪，最高罚款为港币15万元及入狱14年，协助及教唆者同罪。此外，根据《刑事罪行条例》，任何人士如干犯串谋欺诈罪行，一经定罪，最高可被判监禁14年。
