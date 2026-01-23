食环署展开为期21日岁晚清洁大行动 加强清洁公众街市熟食中心等公共设施

食物环境衞生署宣布，为配合岁晚大扫除的传统，今日（23日）起在全港各区展开为期21日的岁晚清洁大行动。食环署将加强清洁辖下设施及衞生黑点，并呼吁市民积极参与，共同保持环境清洁衞生，迎接马年。

加强巡查洁净罪行黑点

行动中，食环署将加强清洁其辖下管理的公共设施，包括公众街市、熟食中心、小贩市场、公厕、垃圾收集站等。同时，食环署会加强巡查经常发生乱抛垃圾和其他洁净罪行的地点，并加强相关地点的洁净服务，包括后巷及衞生黑点等。此外，食环署亦会额外调派配备高速清洗盘的小型洗街车队到人流密集地点及旅游热点的街道强化清洗工作。食环署人员亦会增加街市的巡查次数，对街市公用地方及设施进行清洁和消毒，并提醒档主彻底清洁其摊档。

进行针对性防治蚊患和鼠患工作

食环署会根据各区情况，对旧式唐楼、街道、后巷、村屋、建筑地盘等地点进行针对性的防治蚊患和鼠患工作，尤其是加强夜间防治鼠患的措施。

发言人表示，为保持公众地方清洁，食环署会继续加强执法，对违反公众洁净及阻碍法例的人士发出定额罚款通知书。市民可在食环署网页查阅更多有关岁晚清洁大行动的详情及环境衞生的资讯。

发言人强调，清洁的环境有赖社会各界积极参与和共同努力，以保持环境衞生，呼吁市民齐心协力，共建清洁衞生的社区，一同欢度新岁。