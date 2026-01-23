骗徒假冒上司来电索5万「茶水费」 讲中公司楼层令港女险中招 最终靠一事拆穿骗局

骗局手法层出不穷，但有时「桥唔怕旧，最紧要受」。有骗徒假冒公司上司，以「高层到访需付茶水费」为由，要求事主提取现金并存入指定户口。事主一度信以为真，幸而在最后关头起疑，亲自返回公司确认，方能避免损失5万元。事主事后在社交平台分享经历，更发现多名友人曾遇类似情况，甚至有朋友认出骗徒要求存入资金的帐户名称。

骗徒声线语气模仿上司 细节吻合降低戒心

事主表示，事发晚上收到一个「9」字头号码来电，对方声线及语气与其女上司极为相似。骗徒一开口便称「你听朝11点上嚟7楼写字楼揾我」。巧合的是，事主公司的写字楼确位于7楼，且上司为女性，令事主初步未生怀疑。

骗徒向事主询问是否知道是谁，当事主假装不认识对方身份时，骗徒即反问「叫得你上嚟7楼揾我仲有边个呀？」此举与事主上司平日习惯相符，事主遂顺势猜出上司姓名，骗徒随即确认，并声称该号码为其私人电话，要求事主存录，其后挂线。事主当时觉得整个过程合情合理，完全无疑心。

翌日再来电 以「高层茶水费」为由索款5万

至翌日早上约9时，骗徒再次来电，称有两位高层到访，要求事主延迟见面时间。约10时，骗徒第三度致电，询问事主是否方便后，即解释因曾托高层处理事情，需支付「茶水费」答谢，并询问事主身上是否有现金。

事主起初误以为需购买西饼，骗徒即纠正为「畀返少少钱佢哋」，并直接要求5万元，更称「你揿钱畀我，我再畀返你，而家两个高层喺度我行唔开」。事主其间虽感疑惑，但因认为上司「好有钱」、必定还款，且似乎真有急需，遂选择相信并答应协助。

柜台提款起疑 借口转数快促入账露破绽

事主前往银行ATM提取现金，但因限额只能取出2万元，遂转往柜台排队提取余款。期间骗徒多次来电催促，事主开始感到不对劲，仔细聆听下更发现对方说话带有乡音。

随后骗徒来电，称忘记询问事主是否有「转数快」，要求改以转账方式将款项存入指定户口。事主此时警惕心起，因深知转账后难以追回，遂推说已全数提取现金。骗徒即指示「咁你而家将啲现金入晒去呢个户口」。此举令事主怀疑自己正受骗，但为免万分之一可能是真实情况，决定携现金返回公司，当面交予上司确认。

当面核实揭骗局

事主回到公司后，即以内线电话联络上司查询，上司明确表示未曾来电要求会面或借款。事主至此确信遭遇骗局，随即向上司报告经过，并获提醒尽快将现金存回银行。事主感慨自己「实在太善良」，险些蒙受损失。骗徒发现事主起疑，随即删除讯息并封锁其电话。

网民赞事主善良而不蠢

事主的经历引起网民的热议。有网民表示曾收类似电话，认为此骗术成功率低，「首先要声似，又要讲啱层数」，慨叹「骗子真系好勤力，迟早总有一个中晒所有嘢而又俾佢呃到」。事主回复指骗徒确是「睇彩数去呃人」。亦有网民分享亲身经历，指最近收过三次类似电话，「3次唔同声，1次呀叔，2次后生啲」，并称「大大声闹佢佢会惊到自己收线」。

不少网民赞扬事主善良，留言指「首先会考虑到老细要帮手，你又肯帮」、「过完件事，仲开个threads提大家，其实一啲都唔蠢」。事主回应称，自己「一心只系谂住帮老细」，提取现金是因可面对面交收确认，但当对方要求存入户口时便知有诈。有网民亦赞赏事主警觉性高，能在最后关头保住钱财，并愿意公开经历提醒公众。

有留言提醒，「我老细叫我搞都会比左钱我先，唔会后尾先比我，钱银野真系要小心再小心」，事主同意指，正因知道「一过数就追唔返」，且与上司见面方便，才选择当面交收。

对于有网民形容事主「蠢得嚟又蠢唔晒」，事主回应称纯粹一心想帮忙，但其实已有戒心，「外人睇咪觉得我蠢」。另有网民分析，事主因遇到太多巧合而一时信服，事主对此表示赞同，「一切都完全吻合，所以选择信，但佢一讲到过数𠮶下，即刻起疑心」。