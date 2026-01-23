地产经纪非法收外围340万元 判囚13个月

廉署调查揭发一名男子收受足球赛事非法外围赌注，涉款逾340万元。涉案男子早前被起诉，经审讯后被定罪，今日(1月23日)在区域法院被判入狱13个月。暂委法官韦汉熙判刑时表示，考虑到本案案情严重，涉案金额庞大，犯案时间长，必须判处被告监禁刑罚。

被告赖国骠，59岁，早前被裁定两项收受赌注罪名成立。

本案源于廉署的贪污调查，发现被告于2016年11月至2020年3月期间，有份经营足球赛事非法外围投注生意，并从客户收受赌注共逾340万元。

调查并揭发一名时任警长就一宗警方调查收贿款50万元、诈骗储蓄互助社贷款，以及投注非法外围赌博。该名警长早前被廉署分两宗案件起诉贪污及欺诈等罪名，分别判囚18个月及判处240小时社会服务令。