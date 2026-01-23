房协居屋︱「聚然」及「峻然」1604伙全数售罄 绿白表买家比例约3:7
香港房屋协会（房协）今日（23日）宣布，位于粉岭马会道的「聚然」及观塘安达臣道的「峻然」两个资助出售房屋项目、合共1,604个单位已全数售罄，当中绿白表买家比例约为3比7，绿表当中有89名一人申请者，白表买家则有590名一人申请者。
房协指，销售成绩反映其资助出售房屋深受用家欢迎。在成功选购单位的买家中，绿表占约三成，其余约七成为白表。当中绿表买家包括370户家庭及89名一人申请者；白表买家则包括555户家庭及590名一人申请者。此外，共有21个单位由受房协屋邨重建计划影响的居民认购。
为推动跨代共融，是次销售首次引入「家有长者」及「家有初生」优先选楼安排，透过两项计划成功选楼的买家分别有229名及149名。房协表示，为回应市民对资助出售房屋的持续需求，未来规划项目时会考虑增加供应比例。
目前「聚然」及「峻然」正进行上盖建筑工程，两个项目的关键日期均为2027年9月30日。
