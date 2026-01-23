廉署推《银行业诚信约章》获165间银行参与 提升银行防贪打贪能力

廉政公署致力巩固香港廉洁国际金融中心地位。在金管局及香港银行公会的全力支持下，廉署于2024年底推出《银行业诚信约章》，鼓励银行业界推行诚信管理制度，持续提升防贪能力，获业界积极回应。经过一年的积极推动，《诚信约章》获得全数165间银行参与，是银行业诚信管理及反贪工作重要成果，廉署推出宣传短片向大众展示廉署、金管局和业界三方提高诚信文化的决心，并阐述未来的工作方向。

跳出香港 向国际宣扬香港良好经验

廉署防止贪污处处长李景文表示，《诚信约章》获所有银行百分百参加，反映业界的决心和支持，创造公私营合作的协同效应。廉署会继续为业界提供全方位防贪咨询服务，持续提升银行业的反贪能力。

李景文又表示，廉署会继续向参与《诚信约章》的银行提供全方位支援，亦会积极扩大《诚信约章》的国际影响力，会透过金管局及银行公会的网络，把握机会在国际会议及峰会上推广《诚信约章》，分享实践经验，和推广香港廉洁国际金融中心地位。

金管局副总裁阮国恒指出，《诚信约章》提供一个完善的平台让廉署和银行业界交流防范贪污方面的良好做法，从而提升银行防贪打贪的能力。金管局会继续支持廉署推动诚信文化，与银行业界并肩前行，全力守护香港继续成为廉洁的国际金融中心。

金管局亦于其网站向公众宣传《诚信约章》，以加强业界的诚信意识。

香港三大发钞银行共同支持 助员工提高反贪专业知识

中国银行（香港）有限公司副董事长兼总裁孙煜表示，中银香港非常重视诚实守信、依法合规企业文化，积极响应《诚信约章》，包括在分行进行相关宣传，并与特区政府、业界合作交流，维护廉洁香港。

香港上海汇丰银行有限公司香港区行政总裁及香港零售银行及财富管理业务总经理伍杨玉如表示，汇丰银行在廉署支持下，利用反贪专业知识提高员工对不法分子犯罪手法的认识，通过培训和交流平台，推动银行建设诚信文化，说好香港国际金融中心故事。

渣打银行（香港）有限公司香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪表示，渣打银行积极参与及响应《诚信约章》，透过内部培训提升员工的防贪意识，并与各持份者合作推广诚信文化，充分展现银行业对诚实及负责任业务操守的重视。

廉署《银行业诚信约章》工作简介

廉署透过《诚信约章》构建公私营合作平台，积极与银行业及相关持份者协作交流，包括与金管局合作，就银行监管体系，特别是打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管与执法工作，提供防贪意见，并推动将反贪及诚信要求纳入银行监管框架。

廉署亦针对公众高度关注的银行从业员贪污案件及市民经常接触到的银行服务，向银行业阐明相关贪污风险与舞弊手法，提供实用防贪建议，协助银行迅速检视内部管控措施，及早堵塞漏洞。

廉署亦与银行公会合作举办网上研讨会，提升防贪能力及警觉性。