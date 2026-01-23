穿梭巴士司机认冲红灯撞毙七旬妇 判监22个月兼停牌5年

现年55岁的穿梭巴士司机于2024年4月，在筲箕湾道的行人过路处，冲红灯撞倒正横过马路的七旬妇人。妇人头部受伤，留医4日后终告不治。司机今于区域法院承认危险驾驶引致他人死亡罪，被判入狱22个月，停牌5年。求情指司机无加速，并非蓄意冲红灯。区域法院暂委法官周燕珠判刑时指，死者被撞的位置正正在司机位前，但司机未有察觉，幸好另一名过路人士仅仅错开，没有受伤，判处即时监禁是为了警惕其他驾驶者。

周官指出本案有至少两项加刑因素，首先是案发地点为行人过路处，当时附近的居民正准备开展日常生活；其次为被告是公共巴士司机，案发时车上载有乘客。周官接纳被告证供，认为他不是在缺乏充足休息的情况下驾驶。周官留意到死者的家人在场旁听，直言无人料到死者外出购物竟迎来车祸，形容是家人难以接受的事实，法庭亦会考虑对家属的影响。最后周官以2年监禁作起点，经认罪扣减后，判处被告入狱22个月，停牌5年，并须自费参与驾驶改进课程。

辩方求情指，被告无案底而且第一时间认罪，他深受本案困扰，感到非常悔疚，故于去年5月主动放弃保释以表现悔意。被告的父母均患癌，他须和姐妹分担父母的医疗费用，构成经济及精神压力。被告已决定服刑后不再从事专业司机，会另乱觅清洁工等工作，只望及早服毕刑期继续照顾父母。

求情称非刻意冲红灯仅判断错误

辩方续指，事发时被告负责驾驶穿梭巴士来往机场及筲箕湾，一周上班7日，每日工作16至17小时，每工作10天会有休息日。周官关注事发当日，被告有否充足睡眠，认为会影响其刑责。辩方力陈被告驾驶纪录良好，事发前一晚有休息，加上当时被告刚刚开工，无证据显示他在极度疲倦的状态下驾驶。辩方强调无可争议被告忽略了红灯，惟他当时无加速，并非刻意冲红灯，仅为一刻的错误判断。被告其后在宣誓下作供，表示当日感觉正常，睡眠时间约5小时，平日的睡眠时间会因工作而改变。

被告黄明明，承认于2024年4月24日，在香港筲箕湾道64号在道路上，危险驾驶一辆公共巴士，引致梁容有死亡。

案情指，事发当日早上约8时11分，被告驾驶穿梭巴士沿筲箕湾道行驶，而事主梁容有正于筲箕湾道64号对出的行人过路处横过马路。当时行车灯号为红灯，行人灯号则为绿灯。被告违反灯号驶过交界处，未有留意到事主，最终撞倒事主。事主头部及多处受伤昏迷送院，留医深切治疗部，4日后离世。

案件编号：DCCC642/2025

法庭记者：雷璟怡