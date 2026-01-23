Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋｜租置购买意欲仅12% 长者户欠负担能力、嫌楼龄高 柯创盛：重推须考虑业权及维修

社会
更新时间：13:49 2026-01-23 HKT
发布时间：13:49 2026-01-23 HKT

房委会最新进行的2025年公营房屋住户综合统计调查显示，现居于租置计划屋邨的公屋租户中，仅约12%表示有意购买自住单位。房委会资助房屋小组成员柯创盛分析，经济前景不明朗、单位负担能力及楼龄老化等是主要影响因素，导致市民在置业决策上更趋审慎。

租置户购买意欲跌 柯创盛：租户多为长者

柯创盛今(23日)在电台节目中指，今次是两年一度的恒常调查，认为有约12%住户考虑购买现居租置单位，数字属「正常现象」。他解释，有能力及意愿的租置户，大部分「基本上已经买了」；目前仍未购买的租户，多为年长的「老友记」，或对单位负担能力、日常管理，以至单位本身是否合乎心意等多有考量。至于尚未决定的家庭，多考虑生活空间及地点等因素。他认为，随著租户年龄增长及屋邨楼龄老化，可以预见不会购买的比例将会持续增加。

重推租置须考虑日常管理及维修

对于应否重推租置计划，柯创盛认为公屋居民对租置有「刚性需求」，但若要推行「租置计划2.0」，政府要思考业权管理及维修安排。他指出，地区内很多住户对业权管理感困扰，可考虑引入专业的物业管理公司，或由房委会担当「管理人」角色，为屋邨提供更好的管理和支援。他又说，即使重推计划会带来收入进帐，但要思考投入的金额，包括房委会已支付建筑费，以及为每个租置单位注资约1.4万元作未来维修项目。

经济环境影响住户购买租住单位意向

对于「未决定」或「不知道」是否购买自住单位的比例大增，公屋联会总干事招国伟在同一节目表示，目前整体经济环境和楼市状况令市民普遍持审慎态度，住户会因应自己的年纪及经济状况考虑是否参与租置计划，部分住户较年长，经济不太好，甚至可能正申请综援，因此选择租住单位大于购买单位。

此外，政府近年推出了「绿置居」等多个资助出售房屋项目，为公屋租户提供了更多元的选择。招国伟认为，这让租户不急于购买现居的旧单位。

楼龄及维修开支影响置业决定

对于明确表示不考虑购买现居租置单位的租户，楼龄高和日后维修开支是主要考量。招国伟表示，不少租置屋邨楼龄已高达二、三十年，准业主需承担的潜在维修成本，令不少人却步。

