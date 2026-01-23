继父涉借口「身体检查」非礼及企图强奸12岁继女 事主供称继父常投诉她有体味

继父涉在天水围住所多次藉「身体检查」为名，趁12岁继女洗澡期间3度非礼，检查继女下体有否洗干净，更疑把润滑剂挤到继女下体，企图强奸继女。被告否认企图强奸及非礼等4罪，案件今于高等法院续审。X承认她与被告在生活上有磨擦，被告经常投诉X有体味，辩方问她是否个人清洁护理时不认真才有体味，她回应指「唔系，我唔系好知道」。

X认被限制使用手机时间

男被告C.C.P.被控于一项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵⾏为罪、两项非礼罪及一项企图强奸罪，四罪均发生于2021年9⽉至2023年8⽉期间，地点为被告与女事主同住的天水围住所。

女事主X于2008年4月在香港出生，她今接受辩方盘问时，承认生母及继父会限制她使用手机时间，而其亲弟曾向生母「爆料」，X的手机可把硬碟一分为二，X便可用秘密户口「打机」，而亲弟当时没有手机，经常目睹X在房间内「打机」，亲弟亦知道X的秘密户口密码，其后亦曾「告密」，把X的秘密户口密码转告生母。

曾遭被告投诉有体味

辩方指出，X「成日挂住打机 」，而生母要求X完成家务后，才可在晚上8时至10时期间「打机」，继父建议X不要「打机」，可与家人一起看电视剧或电影，X曾反驳继父说「妈咪俾我嘅自由时间，点解我唔可以打机，要同全家一齐睇戏」。X均称「唔系好记得」。

X另承认她与被告在生活上有磨擦，被告经常投诉X有体味，辩方问她是否个人清洁护理时不认真才有体味，她回应指「唔系，我唔系好知道」。X确认被告2023年曾在屋内安装闭路电视机，远端观看猫只及子女。辩方指X与被告经常争吵，被告曾指若X继续「过度打机」，会「叫你呀妈连手机都收埋你，免得大家多拗撬，你唔钟意嘅，就自己搬出去住」，X指被告常向她说「咁叻自己搬出去住」，但不确定是否在案发时段也曾这样说。

案件编号：HCCC182/2025

法庭记者：刘晓曦