涉科大校园扶手电梯偷影裙底 大四数学系男生被控偷拍罪提堂

科大数学系男学生涉嫌于去年12月，在大学的扶手电梯上用手机偷拍女子裙底，被控非法拍摄或观察私密部位罪。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至3月25日再讯，待向控方索取文件及给予法律意见，获署理主任裁判官钟明新批准，期间被告准以500元现金保释，另不得接触证人。

22岁被告刘天皿，报称科技大学数学系四年级学生，被控非法拍摄或观察私密部位罪，指刘于2025年12月13日，在香港科技大学郑裕彤楼扶手电梯上，出于观察或拍摄女子X的私密部位的意图，从X的衣服下方操作设备即手提电话，若非设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上的行为是否获得X的同意。

案件编号：KTCC148/2026

法庭记者：黄巧儿