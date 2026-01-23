南丫海难死因｜家属批死因庭裁决「一面倒」 后续与律师团队跟进：事件绝对划唔上句号

南丫海难酿成39人身亡，死因庭时隔13年召开死因研讯，死因裁判官周慧珠裁定39名罹难者「非法被杀」，她昨（22日）在庭上评论，遇难者家属要求海事处验船督察带备图则年检属「不切实际」。在海难中失去胞弟的梁淑玲今早（23日）在电台节目表示，法庭结果「一面倒」，撇除乘客应有逾百人上过「南丫四号」船做年检、复检、设计等工作，却没有发现问题。

家属质疑裁判官指水密门与事件无关

梁淑玲表示，相信家属近两日最气愤的点有两个，一是事发至今13年，仍无人能解释为何涉事船只的图则标明有水密门，但实际结构中却没有。即使死难者家属和海事处的专家证人指出有水密门对船只沉没速度有影响，裁判官却指水密门与事件无关，她不理解裁判官所作出的决定。

家属称裁「非法被杀」意义不大

梁淑玲续指第二点，船只设计图应有好多人看过，但多次年检都没有发现缺少水密门。她不理解8次年检，海事处人员都只持一张纸上船，未有任何图则和表格，「两手揈揈咁上到去只船𠮶度，然后行一个圈就话佢（船）稳阵」，直斥「点解我唔揾个阿婆上去呢？其实都已经做到呢个效果㖞」。

裁判官指海事处人员工作繁重，如家属要求每次年检带备图则是「不切实际」。梁淑玲对此说法感到不满，「workload（工作量）爆咗系咪就可以代表大家嘅安全可以放喺次等呢？」她亦称「非法被杀」的裁决对家属而言意义不大，家属想知道「非法被杀」的原因。

梁淑玲表示，事件「绝对划唔上句号」，家属之后会与律师团队讨论后续情况。她形容家属只是「升斗市民」，历经13年追寻真相，近两日已是「心力交瘁」。

死因庭最大意义是家属可透过代表律师参与

另一死难者家属徐志盛在节目中澄清，外界误以为今次死因庭裁定死者「非法被杀」，但实际上两名船长早在2015年已被刑事法庭裁定误杀罪成，当时已确立非法被杀的事实，裁判官只是引述当年裁决。他表示，死因庭对家属的最大意义，在于这是家属唯一可以透过代表律师发问及参与的机会，而过去内部调查等家属均无机会参与。

他指出，海事处人员工作繁忙并不是疏忽的一个合理化理由，但裁判官又指船员员工工时太长与事件无因果关系，批评「咁样讲𠮶班船员，但又帮住海事处」很不公平，形容裁判官所用字眼奇怪，所作出的评论自相矛盾。他亦称，事件未完难总结，每逢国庆仍会想起事件。

事发时在船上的赵炳全直言判词「好离谱」，认为事发后船只在118秒内迅速沉没并不合理，原希望透过死因庭查明原因却无果。若船只设有水密门，或能为乘客争取更多逃生时间，惟判词中并未深入探讨沉没速度与水密门之间的关联，他对此感到匪夷所思。

相关新闻：

死难者家属对裁决「极度失望、不满」 质疑裁判官凭何否定专家意见 面对裁决直言愧对死者

南丫海难死因│官指要求海事处验船主任年检时留意到缺少水密门属「不切实际」 家属当场拍枱泄愤拉队离席

南丫海难死因│法庭指财利董事罗愕莹诚实 家属感极度失望 直指说法「匪夷所思」