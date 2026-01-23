高院批准汇丰私有化恒生银行 下周一生效 恒生银行将成汇丰亚太及汇丰控股全资附属公司

汇丰控股、汇丰亚太与恒生银行今月初联合宣布，汇丰透过重组协议安排计划私有化恒生银行有限公司（简称「恒生银行」），计划获得相关股东高度支持，赞成票比率约为86%，上周三则为恒生银行股份的最后交易日。银行今到高等法院递交重组安排计划所需文件，陈静芬法官批准此计划，庭内各方均表示「恭喜」。根据汇丰官网显示，计划预期将于下周一（1月26日）生效，即恒生银行即将正式成为汇丰亚太及汇丰控股的全资附属公司。恒生银行股份于香港联交所的上市地位则预期于下周二（1月27日）撤销。

汇丰、汇丰亚太及恒生银行于2026年1月8日宣布，汇丰提出以协议安排方式私有化恒生银行的建议，已于同日在香港举行的恒生银行法院会议及股东大会上获相关股东批准，建议获得股东热烈支持。

根据《香港公司收购及合并守则》，在恒生银行法院会议上，按香港《收购守则》所界定无利害关系股份所附带的投票权中，赞成票比率约为86%，即计划已通过《香港公司条例》及《收购守则》所规定的所有必要批准门槛。

高等法院今批准计划，当各方达成计划文件所载的所有其他条件后，计划预期将于2026年1月26日生效，恒生银行将成为汇丰亚太的全资附属公司，并因而成为汇丰控股的全资附属公司；恒生银行股份于香港联交所的上市地位预期于2026年1月27日根据《香港上市规则》从香港联交所撤销。

案件编号：HCMP2348/2025

法庭记者：刘晓曦