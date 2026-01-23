Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安达臣道地盘冧天秤│4人4公司遭票控 再押后至10.23待刑事案审结

社会
更新时间：12:04 2026-01-23 HKT
发布时间：12:04 2026-01-23 HKT

秀茂坪安达臣道地盘于2022年9月7日发生致命事故，一个重65吨的天秤倒塌，酿成3死6伤。涉事工程大判精进建筑、时任「获授权签署人」简浩楷，和其他3人及3间公司事后遭屋宇署发出9项进行工程方式导致有人受伤/财产损毁传票控罪。案件今于观塘裁判法院再讯，署理主任裁判官钟明新应控方申请，将本案押后至10月23日，待涉及同一事故的误杀案件审结，再处理此案。

控方申押后待刑事案审结

控方透露，相关误杀案涉及被告简浩楷，案件已排期在3月19日于东区法院作提讯日，暂未排期高院处理。由于刑事案及传票案的证人有重叠情况，根据律政司指示，申请押后传票案，待刑事案审结后才处理。3名被告简浩楷、林荣燊及精进代表均与律师出庭应讯，余下被告王伟坚、黄志成及3间公司则由律师代表，全部被告均不反对押后申请。

精进建筑代表。陈浩元摄
被告之一林荣燊。陈浩元摄
安达臣道地盘的冧天秤事故，酿成3死6伤。资料图片

9项进行工程方式导致有人受伤/财产损毁传票控罪共涉及4人及4间公司，被告包括简浩楷、林荣燊、王伟坚、黄志成、精进建筑有限公司、永茂机械(香港)有限公司、东泰工程有限公司，及新科试验有限公司。

简浩楷被控3项误杀罪

被告简浩楷早前另因安达臣道事故而被控3项误杀罪，他被控于2022年9月7日，在香港九龙秀茂坪安达臣道9号至11号安达臣道石矿场发展计划R2-2地盘内非法杀死男子许文明、潘浩钰及徐学培。

案件编号：KTS19508-19516/2023
法庭记者：黄巧儿

