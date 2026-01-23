验车涉13项故障之一须暂时吊销牌照 汽车会称车主毋须担心：只占全年验车数0.38%

今年1月19日起，车主到指定车辆测试中心验车时，如被发现车轮有螺丝松开、漏油、车阵裂或断等13项故障之一，经运输署监察组确认后，将暂时吊销车辆牌照，有关车辆不准再在路上行驶，如任何人仍驾驶车辆即属违法。中国香港汽车会表示，每年在政府指定验车中心被暂时吊销牌照的车辆只占全年总验车数的0.38%，不用担心新规定对车主的影响。

有人在吊销牌照期间「强行驶离」验车中心

汽车会表示，运输署方发现有不守规矩的人士，在车辆牌照暂时吊销期间，强行驾驶车辆离开运输署指定的验车中心，不听指示，因此署方为堵塞相关漏洞，加强管制危险车辆，以免其他道路使用者受害，甚至有危险车辆在路上行驶时遇到交通意外，因没有第三者保险而令受害者无法索偿。

汽车会指，政府认可的验车中心无权没收车辆牌照（俗称行车证），无人知道该辆强行在路上行驶的车辆是危险车辆，只有执法警员才能侦测车辆是危险车辆及已暂时吊销了牌照，驾驶者将会被检控驾驶一辆无有效牌照及没有第三者保险的车辆在路上行驶。

车辆覆检在运输署检验大楼 车主取消吊销令可省时

汽车会指，政府指定的验车中心无权签发取消车辆暂时吊销令，必须由运输署的验车主任签发，如果车辆覆检时在运输署车辆检验综合大楼进行，车主便可即时取消车辆暂时吊销令（俗称 VE2），可省却时间。会方又指，每年在政府指定验车中心被暂时吊销牌照的车辆只占全年总验车数的0.38%，不用担心新规定对车主的影响。

汽车会表示，新规定主要目的是希望所有车主加强维修及保养其车辆，并在验车前先交予政府认可的车辆维修员检查后才前往验车。

有指定车辆测试中心日前在社交平台发帖，展示运输署指定车辆测试中心监察组1月16日书面通知，当中提到由1月19日起，如测试中心发现有车辆出现附件内所列的13种情况，经监察组确认后，会发出「车辆牌照暂行吊销令」，有关车辆将不准在路上驾驶。任何人在暂行吊销令有效期间驾驶该车辆，即属违法。

相关13项故障车辆会被暂时吊销车辆牌照：

制动系统漏油 制动液压喉爆裂/肿胀 泊车制动或制动系统失效 任何车轮制动及泊车制动失效 车轮螺丝松（超过一枚螺丝） 制动效率过低（少于40%） 转向系统漏油并滴在地上，而且其贮油器油量过低 转向系统组件严重松弛/变形 两条或以上轮胎胎纹不足/结构层外露 漏电油或柴油 车阵裂或断 悬挂系统弹弓断/严重松弛 其它有即时危险或潜在危险的毛病

覆验费用为585元

署方指，所有被评为危险的车辆，须安排拖车将其拖离指定车辆测试中心，车主须安排「危险车辆」进行维修，其后须前往青衣运输署车辆检验综合大楼，由验车主任覆验，才可解除「暂行吊销令」，覆验费用为585元。书面通知列明，如已约定正式验车时间，有关车辆届时可在通往验车中心之道路上行驶。